Malér pro Litomyšl. Vítěze zakázky na stavbu D35 kolem města napadla Skanska

Nová dálnice D35 bude v roce 2027 pravděpodobně končit před Litomyšlí a pokračovat až za ní. ŘSD chtělo snížit na minimum časový úsek, po který bude průtah městem nahrazovat dálnici. Teď narazilo na vážný problém. Proti výsledku soutěže na zhotovitele stavby dálničního obchvatu Litomyšle za 2,79 miliardy bez DPH se odvolal neúspěšný uchazeč. MF DNES to dnes potvrdil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

„Dnes nám přišly námitky od společnosti Skanska proti výběru nejvhodnější nabídky. Námitky musíme během čtrnáctidenní lhůty vypořádat, to znamená, že zahájení stavby se odkládá na rok 2025,“ řekl Mátl.

„Mrzí nás to. Každá časová ztráta je pro Litomyšl špatně, protože nám sem dálnice přivede dopravu před město a bude to ještě horší, než nyní. Doufejme, že ta časová proluka bude co nejkratší,“ řekl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

ŘSD na konci listopadu v tendru vybralo sdružení firem Strabag Silnice a Firesta Fišer, rekonstrukce, které podalo nejvýhodnější nabídku s cenovkou 2,79 miliardy bez DPH. O stavbu dálnice mělo zájem pět firem, které podaly nabídky v cenovém rozmezí od 2,79 po 3,67 miliardy korun. Do pátku 13. prosince běží lhůta na podání námitek, kterou využila druhá neúspěšná Skanska. Námitky firma podala proti dvěma skutečnostem.

„První je proti plnění referencí pomocí subdodavatele Strabag a.s. Druhá námitka je proti vyhodnocení mimořádně nízké nabídkové ceny,“ řekl Mátl.

Rozdíl mezi první a druhou nabídkou činil pouhých 50 milionů ve prospěch sdružení firem Strabag Silnice a Firesta Fišer, rekonstrukce. ŘSD má teď patnáctidenní lhůtu na vypořádání námitek.

Dálniční úsek D35 Litomyšl – Janov (březen 2023)

Pokud je odmítne, má společnost Skanska v zákonně lhůtě deseti dnů možnost se obrátit se na antimonopolní úřad. A to bude zásadní. Pokud to Skanska udělá, způsobí to zdržení.

Podle Mátla se dá při nejhorším scénáři počítat klidně s půlročním zpožděním. „Může jít v tom dobrém případě o čtrnáctidenní až měsíční zdržení, v horším případě a zažili jsme to na D11, může jít o několik měsíců,“ uvedl Mátl.

Zda dálnice obkrouží Litomyšl do konce roku 2027, tak nyní záleží na mnoha okolnostech. Stavba desetikilometrového obchvatu byla vysoutěžena na 36 měsíců. Bagry by se musely zakousnout do země nejpozději na začátku ledna, aby se vše dalo stihnout do otevření navazujícího úseku k Vysokému Mýtu na konci roku 2027.

A to ještě za předpokladu, že stavbu nebudou provázet další komplikace. Druhou možností je, že ŘSD se pokusí se zhotovitelem domluvit na urychlení výstavby.

„Pokud vše pojede v přijatelném režimu a stavbu nezahájíme hluboko v příštím roce, pokusili bychom se domluvit na zrychlení stavebních prací, abychom to stihli do roku 2027,“ dodal Mátl s tím, že polovina příštího roku ke splnění tohoto milníku už stačit nebude.

Úsek s největšími problémy

Žádný jiný úsek dálnice D35 v Pardubickém kraji nestíhají takové problémy jako právě trasu kolem Litomyšle. Původně tudy dálnice vést neměla, ale politici Pardubického kraje po letech sporů na počátku tisíciletí zvolili takzvanou jižní variantu, vedoucí podél stávající silnice I/35 namísto severní varianty přes kopcovité Orlickoústecko. Byť se tehdy argumentovalo tím, že na Svitavsku nebude dálnice lidem tolik vadit, v okolí Litomyšle se to nepotvrdilo. Boje proti dálnici, která se tehdy označovala jako rychlostní komunikace, zde začaly okamžitě.

Nejvyšší správní soud trasu u Litomyšle v roce 2009 po stížnosti zemědělce Jana Vaňouse dokonce vymazal z krajského územního plánu s tím, že nebyla dostatečně projednaná s lidmi. Vrátila se tam po pěti letech, ale problémů neubylo.

Trasa měla velké množství odpůrců v okolních vesnicích i v samotné Litomyšli. Vadilo jim mimo jiné, že povede po vysokých náspech, chyběly jim protihlukové stěny. Byli velmi dobře organizovaní a jejich námitky propracované. ŘSD v roce 2020 zjistilo, že není schopno získat v nějaké rozumné době stavební povolení.

Tehdy se do věci vložil generální ředitel Radek Mátl a vyjednal v roce 2021 s odpůrci trasy kompromis, který završil podpis memoranda, díky kterému nebudou náspy tak vysoké a naopak protihlukové stěny budou velkorysejší. Loni musel Mátl připravit memorandum číslo 2. Tentokrát s ochránci přírody ze Šumperka, kteří podali rozklad proti stavebnímu povolení.

Letos v prosinci po posouzení nabídek a výběru firmy bylo ŘSD u cíle. Zbývalo jen podepsat smlouvu s vítězem výběrového řízení, postavit party stan a pozvat politiky a novináře před Vánoci na slavnostní zahájení stavby obchvatu. Tenhle dárek řidiči a obyvatelé Litomyšle ale zatím nedostanou.