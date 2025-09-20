Ještě na jaře, tři měsíce po zahájení prací na dálničním obchvatu Litomyšle, zástupce společnosti Strabag Radek Novotný mluvil v místní televizi o akci obtížné spíše jen kvůli transportu ohromného množství materiálu. Desetikilometrový úsek vede po polích, nejsou zde žádné výrazné terénní zlomy a je tu jen čtrnáct nijak zvlášť složitých mostních objektů. Jenže teď se ukazuje, že realita je jiná.
„Stavba vůbec není jednoduchá, možná to vypadá jednoduše na papíře,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Ten na problémy upozornil při nedávné dopravní konferenci v Pardubicích.
Od ledna 2027 se tak z Litomyšle stane dopravní špunt uprostřed souvislé dálnice. ŘSD už roky tvrdí, že tento stav bude neúnosný, a snaží se jej zkrátit na minimum.