Že je dálnice D35 nejvíc rozestavěnou dálnicí v Česku, není pochyb. Napříč třemi kraji se již lžíce bagrů zakously do více než 60 kilometrů dlouhé dálniční trasy. Napřesrok chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájit vůbec nejsložitější úsek se dvěma tunely mezi Svitavami a Mohelnicí, který bude překonávat členitou vrchovinu. Náklady ŘSD odhaduje na 118 miliard korun.

Sice se nyní zdánlivě čeká na to, jak dopadne výběrové řízení na zhotovitele, který 35 kilometrů dlouhou dálnici formou PPP projektu zaplatí a postaví, přípravy v terénu se ale již rozjely. Na rozdíl od rozestavěných úseků podél frekventovaného silničního tahu I/35, nemají řidiči práce tolik na očích jako kolem Vysokého Mýta, Litomyšle či Svitav.

Dálnice se totiž za Opatovcem bude odklánět do řídce osídlené krajiny, kde lišky dávají dobrou noc. Zatímco mezi Janovem a Opatovcem bude dálnice čtyřikrát křižovat silnici I. třídy, na navazujícím šestnáctikilometrovém úseku do Starého Města autostráda protne ve stejném počtu jen silnice nižších tříd.

Přípravné práce už mění krajinu

Že se stavba dálnice blíží, pocítili v posledních měsících třeba v Dětřichově nebo Mladějově. V obcích, kolem kterých probíhaly společně s kácením zeleně skrývky ornice. „Chodíme sem pravidelně na procházky. Za poslední měsíce se to tady hodně změnilo. Máme ze stavby dálnice trochu obavy, abychom se dostali do sousedního Opatova. U Opatovce se kvůli stavbě dálnice nedá do lesa projet ani na kole,“ svěřil se manželský pár na vycházce u Dětřichova, kde od loňského roku probíhá archeologický výzkum.

Archeologové si u Starého Města dělají velké naděje. Na šesti kilometrech budoucí trasy neprobíhá jen rýhování, ale celoplošné skrývky ornice. „Malá Haná a Jevíčsko byly předmětem archeologických průzkumů už dříve. Jde o poměrně úrodné oblasti, ze kterých máme doklady osídlení od neolitu až po středověk. Nálezy jsou z doby laténské, římské a dalších. Okolí kolem Starého Města patří také k těmto oblastem s kvalitními půdami,“ sdělila již dříve archeoložka Jana Němcová z Regionálního muzea v Litomyšli. Půjde podle ní o zajímavou sondu do minulosti v této donedávna archeology opomíjené krajině.

Obce se chystají na nápor nákladních vozů ze stavby

Na opačné straně Hřebče jižně od Mladějovského vrchu, kde bude ústit východní portál nejdelšího silničního tunelu s délkou téměř čtyř kilometrů, je situace obdobná. Podél oblíbené polní spojovačky mezi Mladějovem na Moravě a Kunčinou už není ani jeden strom. Polní cesta se promění v plnohodnotnou asfaltku, která po dobudování dálnice přejde do majetku obce.

„Jde o vyvolanou investici související s dálnicí, která by se snad měla začít stavět příští rok. Součástí stavby dálnice je přeložení železniční trati do polohy nadjezdu nad dálnicí. Pokud mám správné informace, stavba nadjezdu a reprofilace trati zabere více než rok. Proto se pro náhradní autobusovou dopravu postaví nová silnice se zálivy,“ říká Miroslav Kubín, starosta Kunčiny, kde připravují projekty na nové chodníky. Chtějí tak ochránit obyvatele před náporem nákladní dopravy, která během stavby na několik let zatíží silnice nižších tříd.

„Budeme se účastnit veškerých jednání o návozových trasách. Pro nás bude zásadní ražba tunelu Dětřichov. Pevně věřím, že trasy budou zvoleny tak, aby co nejméně poškodily nově opravené povrchy přes naši obec. U Janova se veškerý materiál vozí po silnici podél budované dálnice. Tady nás stavba zasáhne mnohem víc,“ připouští Kubín.

Stát už dnes posílá velké finanční prostředky do přípravy území, která je nezbytná pro stavbu soukromé dálnice bez zbytečných průtahů. „U dálnice D35 se nám oproti dálnici D4, která v rámci spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem vznikala jako první, daří připravovat všechno včas. Máme stavební povolení v právní moci, vykoupeny jsou pozemky, vyřešena jsou prakticky všechna věcná břemena a děláme archeologické práce. Na území Pardubického kraje letos končíme a v příštím roce se přesouváme do Olomouckého kraje,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Jen probíhající záchranný archeologický výzkum vyjde na dvou rozdělených úsecích na více než 350 milionů korun. Dalších zhruba 150 milionů šlo do přípravy území před samotným průzkumem. Práce spočívají zejména v kácení lesní zeleně.

Nejzalesněnější část na pomezí Pardubického a Olomouckého kraje, kde se bude nacházet zhruba kilometrový tunel Maletín, je už vykácena. Celkem na pozemcích státních a arcibiskupských lesů, které jsou již v majetku ŘSD, padlo kolem šesti hektarů lesa.

„Ve státních lesích je stavebními pracemi dotčeno 2,73 hektaru lesa. V hospodářském lese, který byl v mýtním věku, se vytěžilo 1 160 metrů krychlových dřeva. V porostech předmýtních pod 80 let věku bylo vytěženo 58 metrů krychlových dřeva. Převažující dřevinou byl smrk, dále buk, borovice a jednotlivé další dřeviny. V menší míře jsou na převedených pozemcích i mladé kultury lesních dřevin, tam se ale přípravné stavební práce neprovádí,“ řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Tendr bude včas, tvrdí ministerstvo

Ministerstvo dopravy stále uvádí, že tendr na PPP projekt bude završen ještě letos. Firmy mají do konce roku na stavbu dálnice podat cenové nabídky. Projekt je aktuálně před třetím kolem soutěžního dialogu.

„V jeho rámci bude projednávaný návrh koncesionářské smlouvy a výzvy k podání nabídek. Předpokládáme ještě konání jednoho či dvou kol soutěžního dialogu tak, abychom získali vyvážené znění všech smluvních dokumentů a do konce roku vydali výzvu k podání konečných nabídek,“ sdělil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Po dostavbě dálnice D35 mezi Svitavami a Mohelnicí se završí desítky let dlouhé čekání na severní alternativu přetížené dálnice D1, která bude mít na délku 205 kilometrů. 34,8 kilometru bude měřit dálnice D35 z Opatovce do Mohelnice.