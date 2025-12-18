„Kamionová doprava na silnici 1/35 je velmi silná. V tomto úseku se riskuje a nebezpečně předjíždí. Je proto stejně důležitý jako obchvaty měst. Bude to další úsek, který výrazně zvýší nejen plynulost, ale hlavně bezpečnost provozu. Na silnici 1/35 je řada nehod a v tuto chvíli není bezpečná,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
S rozestavěným obchvatem Litomyšle se tento izolovaný úsek, který je letos nejdelším zprovozňovaným dálničním úsekem v Česku, scelí až v srpnu 2027. Ve směru na Mohelnici nejdříve v roce 2030.
Zprovozněním dálničního úseku u Svitav se celková délka dálnice D35 v Pardubickém kraj přehoupla přes svoji polovinu. Ze zhruba 94 kilometrů k dnešnímu dni slouží řidičům necelých 50 kilometrů dálnice a do dvou let dalších 25 kilometrů přibude.
Takřka dvanáct kilometrů dlouhá dálnice na rozdíl od v tomto týdnu otevřeného obchvatu Vysokého Mýta neuleví od dopravy žádné obci. Obchvat kolem Janova se otevřel v roce 2004 a silnice I/35 kopírující dálnici od Gajeru k Opatovci vede od roku 1979, kdy byla přeložena mimo Svitavy, což už tehdy přineslo velký efekt v úspoře času.
Úsek D35 Janov Opatovec číslech
11 713 m dlouhý dálniční úsek
Zdroj: ŘSD
Přestože cestu nový úsek zkrátí jen o několik málo minut, jeho hlavním benefitem je bezpečnost provozu, neboť původní silniční tah byl místem smrtelných dopravních nehod. Je to jen dva měsíce, co u Gajeru polská řidička z neznámých důvodů vjela do protisměru, kde se střetla s nákladním autem a na místě zemřela.
Na druhou stranu řidiči zvyklí na dvě čerpací stanice na původní silnici budou zklamaní, neboť na novém úseku není ani jedna. S odpočívkou se počítá až na navazujícím úseku u Starého Města u Moravské Třebové.
Na rozdíl od jiných úseků prochází dálnice řídce osídlenou krajinou a během příprav nebyla nikomu trnem v oku. Úsek získal hladce územní rozhodnutí už v roce 2018 a problém nebyl ani s výkupy pozemků.
Stavbu komplikovaly klimatické podmínky
Stavba dálnice začala před dvěma a půl lety a stavbaři se museli vyrovnat zejména s drsnějšími klimatickými podmínkami, neboť tento úsek je v Pardubickém kraji nejvýše položeným. Dělnici při výstavbě půlkilometrové mostní estakády, která je nejsložitějším stavebním objektem, museli například vyhřívat stany, aby rychleji zrál beton.
Stavbu uspíšil i fakt, že se povedla koordinace mezi ŘSD a Správou železnic, která kvůli uzavřené modernizované trati u Blanska umožnila v předstihu vybudovat nový železniční most na koridoru Česká Třebová – Brno.
Zajímavostí je u Mikulče i ekodukt nad dálnicí, po kterém se může volně procházet zvěř migrující přes Javornický hřeben. Kromě dálnice je most pro zvěř i na přiléhající silnici I/35.
Úsek dálnice z Janova do Opatovce postavilo sdružení firem MI Roads a Doprastav. Vyšel na 2,9 miliardy korun bez DPH. Řidiči po něm mohou jezdit bez dálniční známky do doby, než bude v roce 2027 napojen na obchvat Litomyšle.