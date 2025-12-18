Kousek po kousku. U Svitav zprovoznili další úsek D35, zatím bez poplatku

Další díl do skládačky dopravní tepny D35, která by do pěti let měla spojit Čechy s Moravou, ve čtvrtek přidalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) u Svitav. O půl jedenácté se přestřižením pásky otevřel 11,7 kilometru dlouhý úsek mezi Janovem a Opatovcem.
O půl jedenácté se přestřižením pásky otevřel 11,7 kilometru dlouhý úsek mezi Janovem a Opatovcem. (18. prosince 2025)
„Kamionová doprava na silnici 1/35 je velmi silná. V tomto úseku se riskuje a nebezpečně předjíždí. Je proto stejně důležitý jako obchvaty měst. Bude to další úsek, který výrazně zvýší nejen plynulost, ale hlavně bezpečnost provozu. Na silnici 1/35 je řada nehod a v tuto chvíli není bezpečná,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

S rozestavěným obchvatem Litomyšle se tento izolovaný úsek, který je letos nejdelším zprovozňovaným dálničním úsekem v Česku, scelí až v srpnu 2027. Ve směru na Mohelnici nejdříve v roce 2030.

Zprovozněním dálničního úseku u Svitav se celková délka dálnice D35 v Pardubickém kraj přehoupla přes svoji polovinu. Ze zhruba 94 kilometrů k dnešnímu dni slouží řidičům necelých 50 kilometrů dálnice a do dvou let dalších 25 kilometrů přibude.

Takřka dvanáct kilometrů dlouhá dálnice na rozdíl od v tomto týdnu otevřeného obchvatu Vysokého Mýta neuleví od dopravy žádné obci. Obchvat kolem Janova se otevřel v roce 2004 a silnice I/35 kopírující dálnici od Gajeru k Opatovci vede od roku 1979, kdy byla přeložena mimo Svitavy, což už tehdy přineslo velký efekt v úspoře času.

Úsek D35 Janov Opatovec číslech

11 713 m dlouhý dálniční úsek
6 protihlukových stěn
6 mostů je součástí dálnice
5 nadjezdů (z toho jeden železniční)
2 ekodukty (z toho jeden na I/35)
1 mimoúrovňová křižovatka
2,9 miliardy bez DPH činí náklady na výstavbu

Zdroj: ŘSD

Přestože cestu nový úsek zkrátí jen o několik málo minut, jeho hlavním benefitem je bezpečnost provozu, neboť původní silniční tah byl místem smrtelných dopravních nehod. Je to jen dva měsíce, co u Gajeru polská řidička z neznámých důvodů vjela do protisměru, kde se střetla s nákladním autem a na místě zemřela.

Na druhou stranu řidiči zvyklí na dvě čerpací stanice na původní silnici budou zklamaní, neboť na novém úseku není ani jedna. S odpočívkou se počítá až na navazujícím úseku u Starého Města u Moravské Třebové.

Na rozdíl od jiných úseků prochází dálnice řídce osídlenou krajinou a během příprav nebyla nikomu trnem v oku. Úsek získal hladce územní rozhodnutí už v roce 2018 a problém nebyl ani s výkupy pozemků.

Stavbu komplikovaly klimatické podmínky

Stavba dálnice začala před dvěma a půl lety a stavbaři se museli vyrovnat zejména s drsnějšími klimatickými podmínkami, neboť tento úsek je v Pardubickém kraji nejvýše položeným. Dělnici při výstavbě půlkilometrové mostní estakády, která je nejsložitějším stavebním objektem, museli například vyhřívat stany, aby rychleji zrál beton.

Otevírají se dva nové úseky D35. Uleví dopravě ve Vysokém Mýtě a u Hořic

Stavbu uspíšil i fakt, že se povedla koordinace mezi ŘSD a Správou železnic, která kvůli uzavřené modernizované trati u Blanska umožnila v předstihu vybudovat nový železniční most na koridoru Česká Třebová – Brno.

Zajímavostí je u Mikulče i ekodukt nad dálnicí, po kterém se může volně procházet zvěř migrující přes Javornický hřeben. Kromě dálnice je most pro zvěř i na přiléhající silnici I/35.

Úsek dálnice z Janova do Opatovce postavilo sdružení firem MI Roads a Doprastav. Vyšel na 2,9 miliardy korun bez DPH. Řidiči po něm mohou jezdit bez dálniční známky do doby, než bude v roce 2027 napojen na obchvat Litomyšle.

