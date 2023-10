Stavaři u Svitav mění plány, dlouhou dálniční estakádu budou vysouvat

Mostní estakáda povede v táhlém oblouku, pod kterým bude v ostrém úhlu křížit stávající silnici I/35. Přes 430 metrů dlouhý most, který bude tvořen dvěma samostatnými mostními konstrukcemi pro každý směr, měl být původně betonován na pevné skruži, což je jeden z nejčastějších postupů výstavby mostů.

Nakonec ale pomocnou konstrukci stavbaři nepoužijí. Firma se rozhodla, že bude most postupně vysouvat. Jednotlivé sekce budou na pilíře vysouvány pomocí hydraulického zařízení.

„V původní zadávací dokumentaci byla zvolena jiná technologie výstavby. Jako zhotovitelská firma jsme se rozhodli pro technologii výsuvu s tím, že dodržíme všechny zadávací podmínky. Už se na to těšíme, je to elegantnější řešení,“ řekl Jan Kabelka, vedoucí provozu mostních technologií společnost MI Roads, která dálnici společně se slovenským Doprastavem buduje.

Mostní pole bude mít velké rozpětí

Technologii vysunutí stavaři zvolili i kvůli šikmému křížení se stávající silnicí.

„Klade to vyšší nároky na projektanta i na přípravu. Most bude jednak do oblouku a jednak křížení se stávající silnicí I/35 je pod velmi ostrým úhlem, takže rozpětí největšího mostního pole překračující stávající silnici je 62 metrů,“ vysvětlil Kabelka s tím, že mostovka na budoucí dálnici bude mírně naklopená.

Navíc postupné vysouvání zajistí i vyšší podjezdnou výšku pod budovaným mostem, pod kterým se na nově vybudované silniční přeložce nepočítá s žádným omezením.

Nejdelší dálniční most úseku D35 Janov - Opatovec Mostní estakáda s 16 pilíři na katastru obcí Mikuleč a Opatovec bude mít délku 438,65 m (LM), respektive 434,15 m (PM). Mostovku bude tvořit komorový průřez o osmi polích z předpjatého monolitického betonu. Nosná konstrukce bude uložena pomocí kalotových ložisek a most bude založen na 144 ks hlubinných pilot o objemu bezmála 3 200 m3. Most bude ve výšce mostu 10,47 m překračovat stávající komunikaci I/35 a ve výšce 13,83 m Mikulečský potok. Zdroj: dalnice-d35.cz

Stavbaři obě železobetonové mostní konstrukce budou před vysunutím vyrábět před již hotovou opěrou budoucího mostu. „Výstavba obou mostů bude trvat asi rok. Zahájení předpokládáme na jaře příštího roku a do jara 2025 budou obě dvě mostní konstrukce hotové,“ dodal Kabelka.

Postupně dochází i k hlubinnému založení dalších mostů. Celkem jich na novém úseku vznikne třináct, z toho sedm mostů bude dálničních.

Na ostatních místech plánovaného dálničního úseku byly již dokončeny skrývky ornic. „Zahájeny také byly všechny přeložky inženýrských sítí včetně čtyři kilometry dlouhého vysokotlakého plynovodu. Naplno běží také odtěžování zářezů a budování náspů. Aktuálně máme jeden zářez kompletně vytěžený a u Svitav pracujeme na dalších třech,“ řekl stavbyvedoucí společnosti MI Roads Jan Jelínek.

Kromě samotné dálnice v poměrně členitém terénu s nejvyšší nadmořskou výškou 515 metrů u obce Gajer budou muset stavbaři upravit celou řadu silnic nižších tříd včetně tří přeložek silnice I/35 a I/43.

Součástí dálnice bude i ekodukt. A nepůjde o žádného drobečka, na šířku bude mít 41,5 metru a kromě dálnice překlene i sousední silnici I/35.

Osamocený dálniční úsek, který bude několik let čekat na dopojení od Litomyšle a Mohelnice, se má zprovoznit 22. prosince 2025.

Stavba dálnice D35 u Svitav je v plném proudu (2. září 2023)

2. září 2023