Nepozorný řidič najel na uzavřenou část D35, v plné rychlosti skončil ve výkopu

Autor:
  15:05
Jen pár hodin bez puncu dopravních nehod vydržel nově otevřený dálniční úsek D35 mezi Janovem a Opatovcem na Svitavsku v Pardubickém kraji. Nepozorný řidič vjel na uzavřenou část dálnice, která končí v polích hlubokým výkopem. Nehoda se obešla bez zranění.
Šestašedesátiletý řidič Volkswagenu Passat se u Svitav vydal po dálnici špatným směrem. Po pár stech metrech skončil ve výkopu. (18. prosince 2025)

Konec dálnice D35 u Svitav. (18. prosince 2025)
Dálnice D35 zatím končí u okružní křižovatky ve Svitavách. (18. prosince 2025)
Dálniční žně v Pardubickém kraji v tomto týdnu zřejmě natolik zamotaly šestašedesátiletému řidiči hlavu, že se krátce po otevření dálnice z okružní křižovatky ve Svitavách vydal nikoli na Hradec Králové, ale do zákazu ve směru na Mohelnici.

Kousek po kousku. U Svitav zprovoznili další úsek D35, zatím bez poplatku

Daleko se však nedostal, dálnice zde bude ještě minimálně pět let končit v polích. Řidič tak po pár stech metrech rychlé jízdy skončil v příkopu.

„Osm hodin po otevření dálnice řidič na kruhovém objezdu nerespektoval ani zákazovou značku a najel na nájezdovou větev uzavřeného úseku nedokončené dálnice. Nasadil nejvyšší dovolenou rychlost, nevšiml si konce silnice a s vozidlem skončil ve výkopu,“ řekla policejní mluvčí Dita Holečková.

Riskantní jízda do neznáma se naštěstí obešla bez zranění. „Následně provedená dechová zkouška u řidiče vyloučila přítomnost alkoholu,“ dodala Holečková.

Svůj podíl na nehodě mohlo mít i počasí, neboť po celý den byla na Svitavsku hustá mlha.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Otevření téměř dvanáct kilometrů dlouhého dálničního úseku v prvních minutách provázely drobné zmatky. Zatímco od Litomyšle se dálnice prakticky ihned zaplnila, z opačné strany kvůli složitějšímu nájezdu a zapomenutému přeškrtnutí na dopravní ceduli auta dál jezdila po původní silnici. Hustý provoz po kruhovém objezdu, který křížil výjezd z dálnice, pak způsoboval na dálnici kolony.

19. prosince 2025  15:05

