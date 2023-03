Most nad budoucí D35 dostává obrysy, ŘSD vybere stavitele dalšího úseku

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Chce to ještě hodně fantazie, aby si člověk dokázal představit, jak se stavbou D35 promění do několika let severní okraj Svitav. Výraznou dominantu zatím neexistující dálnice propojující Čechy a Moravu má však už dnes. Všimnou si jí všichni, kteří projíždějí po stávající „pětatřicítce“.

Na horizontu krajinu prokresluje výrazná dvojice mohutných oranžových parabolických oblouků, které spolu s mostovkou tvoří nosnou konstrukci nového železničního mostu přes budoucí D35. Kuriozitou je, že zatím tudy žádná nevede.

„Dětem se to líbí. Od té doby, co most takhle vypadá, sem chodíme každý den,“ říká při pohledu na staveniště žena s třemi dětmi z blízkého Opatovce. Že jsou spokojeni i pracovníci firmy Strabag Rail, kteří se do předetapy budování dalšího úseku dálnice D35 pustili loni v září, svědčí i jeden malý symbol.

Na nejvyšším místě rozestavěného obloukového mostu typu Langerův trám, pod kterým v hlubokém zářezu povede autostráda, stavbaři vztyčili glajchu, tedy opentlenou větev břízky, která se na vrchol hrubé stavby umisťuje jako symbol zdárného dokončení ve chvíli, kdy dosáhne nejvyššího bodu.

Že jde o symbolický prvek, který nemůže na tak významném díle chybět, potvrdili redaktorovi MF DNES i pracovníci firem Strabag Rail a polského Mostostalu, kteří stavbu mostu o hmotnosti 293 tun zvládají i přes nevlídné klimatické podmínky.

Nový železniční most Mostní objekt převádí stávající železniční dvoukolejnou elektrifikovanou trať Česká Třebová - Brno přes trasu nově budované dálnice D35, která povede v zářezu pod tratí. Nosná konstrukce mostu o hmotnosti 293 tun je navržena z ocelových nosníků vyztužených obloukem – Langerův trám na rozpětí 46,2 m. Oblouky jsou umístěny od sebe v osové vzdálenosti 11,15 m a celková výška oblouku je 11,0 m. Průběžné kolejové lože je uzavřené v ocelovém žlabu. Spodní stavba je železobetonová, se založením na vrtaných pilotách. Pod mostem je zajištěna podjezdná výška 4,80 m s rezervou 0,15 m.

„Bez ní bychom neměli štěstí,“ vysvětlil na planině bičované ledovým větrem jeden ze zakuklených pracovníků při pohledu na vlající břízku. Desítkám dělníků při práci venku pomáhá také ochranná konstrukce obepínající celý most, pod kterou naftová topidla vhánějí teplý vzduch. „Ochrannou konstrukci jsme nad tu ocelovou instalovali kvůli zajištění příznivých teplotních podmínek pro svařování ocelových dílů,“ uvedla mluvčí pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘDS) Petra Drkulová.

Dvojici oblouků, která je složená ze šesti dílů, po zafixování k mostovce začnou dělníci svařovat.

Hotový most by po zatěžkávacích zkouškách mohl vlakům začít sloužit na jaře. Poté ještě na stavbaře čeká zrušení provizorní přeložky železniční trati, a pokud vše půjde podle plánu, plynule naváže i téměř dvanáct kilometrů dlouhý dálniční úsek Janov–Opatovec, jehož součástí bude i hluboký zářez pod novým mostem.

Původně silničáři měli otevírat obálky s nabídkami na stavbu v půlce prosince loňského roku. Kvůli dotazům však termín šestnáctkrát posouvali až na 1. březen. Na trase budoucí dálnice se v posledních měsících vedle archeologů pohybovali také geodeti, kteří v okolí dálnice vytyčovali síť geodetických bodů a lesní dělníci, kteří vykáceli přes pět hektarů lesa.