Dálnice odnikud nikam přilákala o víkendu tisíce lidí, zajímala i neřidiče

Autor:
  15:51
Davy lidí si v sobotu přišly prohlédnout téměř dokončenou dálnici D35 mezi Svitavami a Litomyšlí. A nebylo ani důležité, že téměř dvanáctikilometrový úsek zatím neuleví dopravě v žádném městě a ještě dva roky zůstane na mapě dálniční sítě osamocený jako kůl v plotě. Akci si nenechal ujít ani dosluhující ministr dopravy Martin Kupka, který dorazil na kolečkových bruslích, či generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Zhruba tři kilometry nové dálnice si mohli návštěvníci vyzkoušet pěšky, na kole nebo na bruslích v rámci dne otevřených dveří, který Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pořádá tradičně před zprovozněním každého úseku. Už krátce po desáté hodině bylo na improvizovaném parkovišti v obou jízdních pruzích jasné, že o akci bude velký zájem. „Dálnice ještě nejede a už jsme v koloně,“ zaznělo z jednoho z přijíždějících aut.

Veřejnost si mohla prohlédnout rozestavěný úsek dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem. Den otevřené dálnice přilákal tisíce lidí. (11. října 2025)
Veřejnost si mohla prohlédnout rozestavěný úsek dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem. Den otevřené dálnice přilákal tisíce lidí. (11. října 2025)
Veřejnost si mohla prohlédnout rozestavěný úsek dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem. Den otevřené dálnice přilákal tisíce lidí. (11. října 2025)
Veřejnost si mohla prohlédnout rozestavěný úsek dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem. Den otevřené dálnice přilákal tisíce lidí. (11. října 2025)
Veřejnost si mohla prohlédnout rozestavěný úsek dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem. Den otevřené dálnice přilákal tisíce lidí. (11. října 2025)
22 fotografií

Z necelých dvanácti kilometrů se lidem otevřely zhruba tři mezi mimoúrovňovou křižovatkou v Opatovci a visutou mostní estakádou nad Mikulečským potokem a silnicí I/35. Kdo neměl elektrokolo, musel pořádně šlápnout do pedálů. Dálnice tu ve zvlněné krajině Svitavska stoupá ke Gajeru až do nadmořské výšky 515 metrů. „Proti větru to byla docela fuška, ale dolů to byl pěkný sešup,“ pochvaloval si pan Jiří stejně jako většina návštěvníků.

Členové Klubu českých turistů z Poličky pojali vyjížďku na novou dálnici jako celodenní výlet. „Je to krásná cyklostezka, mohli by to tak nechat,“ pousmál se na konci úseku jeden z cykloturistů.

Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla dorazilo do poledne přes pět tisíc lidí. „Od půlky srpna jsme podobné akce pořádali každý víkend, tahle byla v letošním roce poslední. Těší nás ten obrovský zájem,“ uvedl Rýdl u stánku ŘSD s aktuální mapou D35, kolem níž se neustále tvořily hloučky zvědavců.

Vysoké Mýto vidělo svou D35. Davy dorazily na den otevřené dálnice po dešti

„Lidé se nejvíc ptají na odpočívky, proč jich je tak málo, nebo kdy začne stavba navazujícího úseku do Mohelnice v rámci PPP projektu. Překvapivě je hodně zajímá také přivaděč na Českou Třebovou,“ doplnil Miroslav Řehák z pardubické pobočky ŘSD.

Dálnice přilákala i ty, kteří autem nikdy nejezdí. „Auto nemám a nikdy jsem neměl. Na kole už se sem po otevření nepodívám. Je to úžasná stavba, která úplně proměnila krajinu. Chtěl jsem si ji zdokumentovat,“ říká Jan Richtr pod mohutným železničním mostem, jenž vznikl ještě před samotnou stavbou dálnice.

K nejzajímavějšímu objektu – téměř půlkilometrové mostní estakádě v táhlém oblouku – se ale návštěvníci nedostali. „Na estakádě provádíme dokončovací práce na izolacích, mohlo by dojít k jejímu poškození. Pro lidi by to navíc nebylo komfortní,“ vysvětlil Stanislav Král z pardubické správy ŘSD.

Zbývá položit poslední vrstva asfaltu

Stavbaři mají něco přes dva měsíce na dokončení všech prací. Momentálně instalují svodidla, zbývající oplocení a provádějí terénní úpravy. Brzy se objeví i první dopravní značky.

Kupka: Rozestavěné dálnice neohrozí rozpočet

Na bruslích si poslední jízdu po dálnici užíval i ministr dopravy Martin Kupka, který v souvislosti s projednávaným rozpočtem odmítl tvrzení, že by rozestavěným dálnicím – včetně D35 od Ostrova ke Svitavám – hrozilo zastavení. Posílit finance Státního fondu dopravní infrastruktury bude podle něj možné díky vyššímu výběru daní na konci roku.

„Další věc je využití nespotřebovaných a neprofilujících výdajů. To je velký objem peněz, který by se dal použít. A také je potřeba při jednání o rozpočtu zohlednit, jak česká ekonomika roste – zatímco rozpočet počítal s růstem 2 %, ČNB odhaduje 2,6 %,“ uvedl Kupka.

Zároveň upozornil, že budoucí vláda bude muset stavby dál prioritizovat. „Letošní rozpočet byl schválený ve výši 160 miliard, ale výsledně přesáhne 170 miliard, protože jsme dokázali během roku najít další finance, aby se mohlo postupovat rychleji. Tempo přípravy nových staveb se zrychlilo, a právě proto bude třeba pečlivě volit priority,“ dodal ministr.

„Zbývá nám položit ještě poslední obrusnou vrstvu asfaltu v celé délce dálnice, což plánujeme během následujících dvou až tří týdnů. V listopadu zahájíme přejímací řízení, bezpečnostní audity a další zkoušky tak, aby mohla být dálnice uvedena do předčasného užívání 18. prosince,“ uvedl Král. Dodal, že v příštím roce se budou dokončovat obslužné komunikace a přilehlé cesty.

Ačkoli nový úsek zatím z obou stran nenavazuje na další části D35, podle ředitele ŘSD Radka Mátla bude mít význam hned po otevření.

„Je pravda, že málokdy otevíráme takto osamocený úsek, který neuleví žádné obci. Na druhou stranu – každý nový kilometr dálnice pomůže. Silnice I/35 je silně přetížená a často se tu stávají vážné nehody. Zrovna dnes ráno tady poblíž došlo k tragické dopravní nehodě, při níž zemřela jedna řidička. I proto děláme vše pro to, aby byla celá D35 dokončena co nejdřív,“ uvedl Mátl.

Tragédií má úsek mezi Svitavami a Litomyšlí v minulosti za sebou hned několik. Před více než dvaceti lety u obce Janov opilý řidič Fordu Transit čelně narazil do Renaultu Nevada kombi. Noční cesta dvou rodin na dovolenou skončila tragicky – kromě čtyř nepřipoutaných dospělých zemřely i dvě děti. Kojenec v zavazadlovém prostoru přežil jen zázrakem.

O čtyři roky dříve zahynul na stejném místě pardubický basketbalista Vladan Vahala, který ve 29 letech zemřel v plamenech po bočním nárazu do stromu. Doma na něj čekal sedmiletý syn Filip.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Tlak zabral. Úřady zatrhly dům, který si načerno stavěl manažer developerů

Pokuty od úředníků i mediální tlak zabraly. Práce na černé stavbě, která bez jakéhokoli povolení začala růst ve Včelákově na Chrudimsku, se zastavily. O jejím odstranění budou rozhodovat úředníci v...

Senzace na Velké Pardubické. Po třiceti letech zvítězil zahraniční kůň, raduje se Ir

Aktualizujeme

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval Ir Stumptown v sedle s žokejem Keithem...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Velká pardubická 2025: startovní listina, favorité, sázky

Vzrušení z dupotu koní, nezaměnitelná atmosféra, štědré odměny i pořádná dávka prestiže. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou má před sebou už 135. ročník. Vizitky všech účastníků, zajímavosti i...

Senzace na Velké Pardubické. Po třiceti letech zvítězil zahraniční kůň, raduje se Ir

Aktualizujeme

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval Ir Stumptown v sedle s žokejem Keithem...

12. října 2025  15:53

Dálnice odnikud nikam přilákala o víkendu tisíce lidí, zajímala i neřidiče

Davy lidí si v sobotu přišly prohlédnout téměř dokončenou dálnici D35 mezi Svitavami a Litomyšlí. A nebylo ani důležité, že téměř dvanáctikilometrový úsek zatím neuleví dopravě v žádném městě a ještě...

12. října 2025  15:51

Stavba železničního muzea v Lipce potrvá dva roky, kraj už nakupuje lokomotivy

Za dva roky vyroste největšímu železničnímu muzeu v Lužné u Rakovníka konkurence. Centrem všech fanoušků železnice se má stát dnes polozapomenutá Dolní Lipka, kde za čtvrt miliardy vznikne železniční...

12. října 2025  8:36

Velká pardubická 2025: startovní listina, favorité, sázky

Vzrušení z dupotu koní, nezaměnitelná atmosféra, štědré odměny i pořádná dávka prestiže. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou má před sebou už 135. ročník. Vizitky všech účastníků, zajímavosti i...

12. října 2025  8:22

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12....

12. října 2025  7:23

Nervy do poslední sekundy. Nymburk v souboji neporažených uspěl o dva body

Souboj neporažených týmů v lize basketbalistů vyhrál Nymburk, v Pardubicích uspěl 78:76. Východočeši si v druhé čtvrtině vypracovali až patnáctibodový náskok, ale nakonec českým šampionům podlehli...

11. října 2025  18:12,  aktualizováno  21:53

Osobní auto se na Svitavsku srazilo s náklaďákem, řidička nehodu nepřežila

V Janově na Svitavsku na silnici I/35 v sobotu ráno zemřela při dopravní nehodě řidička osobního automobilu. Její vůz se srazil s nákladním autem. Silnice byla po dobu odstraňování následků nehody...

11. října 2025  13:38

Nadávky typu pytložvejk a ptákomlask mě nerozhodí, říká nejdrzejší číšník Česka

Martin Hranáč se jako hvězda necítí, ale na jeho Crazy Show chodí desítky tisíc lidí po celé republice. S předním českým DJ Dominikem Turzou alias Roxtarem v létě roztančil i pardubické Bubeníkovy...

11. října 2025  8:16

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

10. října 2025  21:32,  aktualizováno  21:43

Pardubice už myslí na komunální volby. Chystají novou silnici, byty i útulek

Přesně rok zbývá do komunálních voleb. A to je přesně ta doba, kdy politici zvyšují úsilí. Právě nyní je vhodná chvíle na spouštění projektů tak, aby se bylo v kampani čím pochlubit. Pardubice budou...

10. října 2025  15:56

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Dostat zas osmičku, chladím šampaňské. Zraněného vítěze nahradí ve Velké bratr

Jeden ze dvou vítězných koní loňské Velké pardubické byl ze zhořské stáje DS Pegas. Letos sice Godfrey prvenství ve slavném závodě obhajovat nebude, nicméně čest rodiny zkusí udržet na vysoké úrovni...

10. října 2025  10:22

V testovaných vzorcích přibývá kokainu, uvádí nemocnice. Droga je dostupnější

Nejčastější tvrdou drogou, kterou zdravotníci Pardubické nemocnice odhalí při screeningových testech, zůstává pervitin. V poslední době ale přibývá případů, kdy testy odhalí i kokain.

10. října 2025  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.