Co je jisté, že v pondělí 24. srpna se o necelé čtyři kilometry rozšíří dálnice D35 mezi Ostrovem a předpolím tunelu Homole. Definitivní termín zprovoznění úseku potvrdil na setkání starostů k připravované kapacitní silnici I/73 v Jevíčku generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
„Otevření úseku před tunelem můžu garantovat. Jestli se to povede i za tunelem, to ještě teď neumím úplně potvrdit, protože nemáme vydanou změnu stavby před jejím dokončením, respektive povolení na krátké provizorní napojení za tunelem. Aktuálně dokládáme veškeré podklady na Dopravní a energetický stavební úřad, které si od nás vyžádal,“ řekl Radek Mátl.
Vše se děje kvůli tunelu Homole ležícího zhruba uprostřed sedmikilometrového úseku. Tvrdší podloží před vyústěním tunelu ve směru na Mýto má za následek odklad zprovoznění tunelu. ŘSD nyní plánuje jeho otevření zhruba v polovině roku 2027. Aby ale prakticky hotový úsek za tunelem dál k Mýtu neležel neúčelně ladem, chtějí ho silničáři otevřít dříve, tedy koncem letošního srpna. S tím se ale původně nepočítalo, a tak musí získat povolení na stavbu provizorního sjezdu a nájezdu.
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Vysokomýtský odbor životního prostředí nyní učinil první krok, když vydal souhlasné jednotné enviromentální stanovisko, tady kladné hodnocení vlivu stavby na životní prostředí.
Propojka vrátí auta na dálnici
Díky tomu řidiči dojedou po D35 od Mýta až před budovaný tunel, který následně objedou a za cca 800 metrů se z I/17 vrátí po dalším provizorním nájezdu zpět na D35. Tento druhý sjezd ve směru od Ostrova byl ale v plánech ŘSD již dříve, a tak se ho současné zrychlené povolování netýká.
Provizorní napojení od Mýta má délku zhruba 230 m a je navrženo v šířkovém uspořádání 1 + 1 s celkovou šířkou zpevnění 9,0 m. Vozovka je navržena z asfaltu.
Pokud úředníci Dopravního a energetického stavebního úřadu povolení vydají v červnu nebo začátkem července, provizorní napojení jsou schopni stavbaři do konce srpna postavit. „Je to stavba na pár týdnů. Stále počítáme, že by se to mohlo zvládnout i za tunelem. Přinejhorším to bude o nějaký týden později, každopádně letos to bude,“ dodal Mátl. Už dnes jsou pozemky v dočasném záboru využívané stavbou.
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Provizorní napojení za tunelem pomůže hlavně Vysokému Mýtu, přes které si stále velká část řidičů zkracuje i přes fungující dálniční obchvat cestu. Trasa po dálnici je totiž o více než dva kilometry delší než přes město.
„Předmětem změny záměru před dokončením je návrh provizorního připojení zajišťujícího napojení silnice I/17 na již zrealizovaný úsek dálnice D35, kde silnice I/17 v současné době plní funkci obchvatné trasy v dotčeném úseku stavby. Provizorní napojení je situováno v km 36,1 dálnice D35, je navrženo z důvodu umožnění předčasného užívání provedeného úseku dálnice D35, než bude zprovozněn tunel Homole,“ popisuje stavbu dočasného napojení dokument.
Výstavba dálnice D35
Úseky v Pardubickém kraji
Ostrov – Vysoké Mýto 6,2 km (zahájeno 05/2024, zprovoznění 2026)
Tunel Homole 0,8 km (zahájeno 05/2024, zprovoznění 2027)
Džbánov–Litomyšl 7,6 km (zahájeno 04/2024, zprovoznění 2026/2027)
Litomyšl–Janov 10,4 km (zahájeno 02/2025, zprovoznění 2027)
Opatovec – Staré Město 16,6 km (zahájení 2026, zprovoznění 2031)
Úseky v Královéhradeckém kraji
Úlibice obchvat 1,6 km (zahájení 2026, zprovoznění 2029)
Úlibice-Hořice 16,3 km (zahájeno 04/2026, zprovoznění 2029)
Sadová-Plotiště 7,5 km (zahájeno 09/2024, zprovoznění 2026)
Úseky v Olomouckém kraji
Staré Město – Mohelnice 18,2 km (zahájení 2026, zprovoznění 2031)
Zdroj: ŘSD