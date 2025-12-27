ŘSD chce dovést za rok D35 až k Litomyšli, začne i stavba nejnáročnějších úseků

Je to jen pár dnů, co se v Pardubickém kraji otevřely dva nové dálniční úseky u Svitav a Vysokého Mýta a řidiči už vyhlížejí další. Příští rok by ucpané silnici I/35 mohly ulevit dva úseky před a za Vysokým Mýtem v celkové délce téměř 15 kilometrů.

Dálnice D35 v Pardubickém kraji se skládá po částech – hotové úseky už slouží, další tři jsou ve výstavbě a dva poslední má v příštím roce začít stavět soukromý investor v režimu PPP. K úplnému propojení s Mohelnicí chybí ještě 60 kilometrů.

Pokud bude stavbařům přát v příštím roce štěstí, řidiči se před koncem roku svezou po dálnici od Opatovic nad Labem bez sjíždění na starou pětatřicítku až před Litomyšl. K tomu je třeba otevřít úsek Ostrov – Vysoké Mýto s tunelem Homole včas. Zároveň by musel polský Budimex stavbu úseku Džbánov – Litomyšl dokončit dříve.

Nejnáročnější akcí je tunel Homole. V půlce prosince se zdárně povedlo prorazit i druhou tunelovou troubu. Jeho stavba podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla pokračuje podle harmonogramu. „Měli jsme ze stavby obrovskou obavu. Zhotovitelská firma se s těžkými podmínkami neskutečně vyrovnala, což je na jejich práci vidět,“ řekl Radek Mátl.

Otevírají se dva nové úseky D35. Uleví dopravě ve Vysokém Mýtě a u Hořic

Tuneláři mají po proražení rok na to, aby stihli provést nejen finální ostění tunelu, ale i položit vozovky a vystrojit tunel technologiemi. „Té práce je ještě obrovské množství, ale věřím, že do konce stavební sezony 2026 budeme mít hotovo tak, aby celá trasa do Vysokého Mýta včetně tunelu mohla být zprovozněna,“ dodal Mátl.

ŘSD slíbilo, že díky blízkosti silnice I/17 v srpnu příštího roku zprovozní zhruba 3,7 kilometru dlouhý úsek z Ostrova k provizornímu napojení před tunelem. Dálniční úsek Ostrov – Vysoké Mýto staví společnosti Eurovia a M-Silnice, tunel pak Eurovia CZ, TuCon a Eurovia SK. Obě stavby vyjdou na 3,2 miliardy.

Budimex chce stavbu urychlit, ale nic neslibuje

Přesně za rok by se také mohl otevřít více než sedmikilometrový úsek dálnice mezi Džbánovem a Litomyšlí, který uleví od dopravy obci Hrušová.

Jak se dokončuje dálnice D35

Ostrov – Vysoké Mýto, 1. část
léto 2026

Ostrov – Vysoké Mýto s tunelem Homole
konec roku 2026

Džbánov – Litomyšl
konec roku 2026 nebo začátek 2027

Litomyšl – Janov
léto 2027

Opatovec – Staré Město
ne dříve než v roce 2030

Staré Město – Mohelnice
ne dříve než v roce 2030

Na plné obrátky jedou práce v celé délce trasy. Nejvíc na očích je projíždějícím řidičům po stávající „pětatřicítce“ stavba dlouhé dálniční estakády přes Končinský potok a mostu u Hrušové, kde probíhají montáže nosné konstrukce.

„Most v Hrušové s trámovou nosnou konstrukcí sice není nejdelším mostem na stavbě, z našeho pohledu je ale nejsložitější. Hlavním důvodem je jeho umístění v těsné blízkosti železniční tratě, stávající silnice I/35 a její objízdné trasy, stejně jako velké množství podzemních inženýrských sítí v okolí objektu, jako jsou plynovody, vodovody, železniční kabely a podobně,“ sdělil Adam Barszczyński, regionální ředitel české pobočky polské společnosti Budimex, která se zavázala, že 7,5 kilometru dlouhý úsek postaví za cenu 3,4 miliardy korun.

Nejdelší most tohoto úseku nad Končinským potokem bude mít délku 429 metrů a nad údolím bude stát na pilířích vysokých až 20 metrů. „I přes tyto parametry vyšla technologie výstavby pomocí pevné skruže jako nejvhodnější a nejoptimálnější technologické řešení ve srovnání s výsuvem,“ dodal Barszczyński k technologii výstavby mostu.

Stav dálnice D35 k 16. prosinci 2025

Stavbaři počítají, že práce na mostě se nezastaví ani během zimy. U betonáží podobně jako na stavbě estakády v Opatovci připravují technologická opatření pro zimní podmínky, aby negativní vliv počasí pokud možno minimalizovali. Předpoklad dokončení klíčových prací na mostě je stanoven v průběhu III. čtvrtletí příštího roku.

Kousek po kousku. U Svitav zprovoznili další úsek D35, zatím bez poplatku

Na stavbě aktuálně pracuje téměř 200 dělníků, strojníků a řidičů a zhruba 40 techniků, kteří už stihli zahájit pokládku prvních asfaltových vrstev dálnice u Hrušové. Doposud žádné komplikace nenastaly ani u stavby jediné mimoúrovňové křižovatky tohoto úseku u obce Řídký. Stavbaři počítají, že k zahájení vozovkových prací na křižovatce dojde na jaře

Křižovatka je zajímavá tím, že je z velké části umístěna hluboko pod úrovní terénu, což po jejím dokončení přispěje k větší bezpečnosti provozu. Výjezdové větve směrem k přivaděči na I/35 totiž budou mít stoupající podélný sklon a vjezdové větve klesající, což je podle odborníků z pohledu rychlostí vozidel při najíždění a sjíždění z hlavní trasy velmi žádoucí a celosvětově doporučované.

S úplným dokončením stavby Budimex počítá v průběhu roku 2027, do předčasného užívání by však dálnice mohla být uvedena už na konci roku 2026. „Průběžně vyhodnocujeme harmonogram prací a v příštím roce zvážíme – zejména s ohledem na průběh zimního období – zda by bylo reálné termín zprovoznění urychlit na konec roku 2026,“ potvrdil Barszczyński.

Unikátní fréza s diamantovými zuby na D35 likviduje skálu, se kterou nikdo nepočítal

Aby se to podařilo, bude stěžejní, aby se nevyskytly žádné podstatné a nepředvídatelné okolnosti, jako tomu bylo na začátku stavby, kdy bylo nutné přeložit linku velmi vysokého napětí a řadu vysokotlakých plynovodů.

„Jejich rozsah byl mimořádně velký, což je pro dopravní stavbu náročné. Dále realizace prací v prostoru Ochranného pásma vodního zdroje oblast Peklo. Nyní je klíčová především koordinace činností na celé řadě objektů navazujících na tyto přeložky, které se nacházejí na kritické cestě projektu,“ sdělil Václav Roth, stavbyvedoucí ze společnosti Budimex.

Rozjezd nejnáročnějších úseků

V příštím roce by měla začít stavba i dvou nejnáročnějších úseků mezi Svitavami a Mohelnicí. Vzhledem k vysokým nákladům pohybujících se okolo 35 miliard stát rozhodl dálnici přes Zábřežskou vrchovinu vybudovat formou PPP, tedy ve spolupráci soukromého a veřejného sektoru.

Nejdražší úseky D35 mění krajinu, na budoucí trase už padlo šest hektarů lesa

Ačkoli ministerstvo dopravy loni předpovídalo, že proces podávání nabídek bude zahájen v polovině letošního roku, dnes je kvůli komplikovanosti celé stavby, vyjasnění rizik a smluvní dokumentace, jasné, že dřív než na jaře nebude koncesionář vybrán.

„Poslední kolo bude v rámci soutěžního dialogu vyhlášeno v lednu a mělo by proběhnout tak, aby v únoru nebo v březnu mohlo být vyhodnoceno,“ přiblížil poslední fázi soutěže na koncesionáře bývalý ministr dopravy Martin Kupka, který se účastnil zprovoznění dálnice.

„Poslanecká sněmovna by finálního vítěze měla schválit před koncem následujícího pololetí, tedy nejpozději do června příštího roku. K podpisu smluv a zahájení stavby by mělo dojít nejpozději v druhém pololetí příštího roku,“ dodal.

