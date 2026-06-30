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Ani nepřejdeme silnici. Tisíce aut se kvůli dostavbě D35 povalí přes vesnici

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  11:04
Letní prázdniny v Ostrově na Chrudimsku budou pořádně horké. A nepůjde jen o počasí. Kvůli dostavbě dálnice u tunelu Homole zamíří od příštího týdne veškerý tranzitní provoz přes obec. Starosta s objízdnou trasou nesouhlasí. Tvrdí, že k uzavírce dálnice vůbec nemusí dojít. Podle ŘSD jde o jediné možné řešení.

Když se před více než třemi lety otevřela dálnice D35 z Časů do Ostrova, obec Stradouň byla okamžitě zahlcena tranzitní dopravou. Ze dne na den vzrostla intenzita dopravy ze zhruba sedmi tisíc vozidel denně téměř na trojnásobek. Příval kamionů překonal očekávání. Lidé, kteří bydlí podél hlavní silnice nebo na ni z vedlejších ulic najíždějí, musejí kvůli nekonečným kolonám aut často čekat dlouhé minuty, než mohou na komunikaci najet.

Obcí Ostrov projíždí momentálně něco přes 4 tisíce vozidel denně. (29. června 2026)
Z dálnice D35 budou řidiči sjíždět do léta 2027 před tunelem Homole. (18. června 2026)
Úprava zemního tělesa dálnice a sanace provizorního přivaděče si vyžádá změnu přednosti na křižovatce se silnicí I/17.
Obcí Ostrov projíždí momentálně něco přes 4 tisíce vozidel denně. (29. června 2026)
Silniční přivaděč k dálnici D35 napojený na komunikaci I/17 byl zprovozněn v prosinci 2022 společně s dálničním úsekem mezi Časy a Ostrovem. V blízké době provizorní řešení definitivně zmizí. (29. června 2026)
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Teď podobné dopravní inferno čeká na sedm týdnů sousední obec Ostrov. V souvislosti s prodloužením dálnice D35 k rozestavěnému tunelu Homole, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uzavře provizorní přivaděč, který tři a půl roku sloužil pro nájezd a výjezd mezi silnicí I/17 a dálnicí. Důvodem jsou úpravy zemního tělesa dálnice na novou trasu. Co to bude v praxi znamenat?

Řidiči budou muset najíždět na dálnici a sjíždět z ní kilometr a půl před koncem dálnice přes mimoúrovňovou křižovatku u Ostrova.

Vyplývá to z opatření obecné povahy vyvěšeného v minulém týdnu na úřední desce Pardubického kraje. Termín přechodného dopravního značení na silnici I/17 je naplánován od pondělí 6. července do neděle 23. srpna.

Homole hraje všemi barvami. Takto dělníci pracují na půlkilometrovém tunelu na D35

Starosta Ostrova s takovým řešením přes prázdniny nesouhlasí. „Nemám slov, musel bych být sprostý. Jsme dlouhá obec podél silnice s jedním přechodem bez semaforu a jedním místem pro přecházení. Dva měsíce bude celá obec paralyzovaná,“ obává se starosta Ostrova Pavel Malý.

Podle něho byla během příprav dopravního omezení zvažována pro obec mnohem přívětivější varianta, která by obec se 180 obyvateli vůbec nezatížila. Práce na zrušení napojení na dálnici by však musely začít až po ohlášeném termínu zprovoznění dálnice k tunelu Homole.

Varianta počítala s tím, že by auta jedoucí od Prahy byla před současným koncem dálnice svedena do levého jízdního pásu. Provoz by zde pokračoval v režimu 1+1 směrem k tunelu Homole. Na nejbližším přejezdu středního dělicího pásu by se vozidla vrátila zpět do svého jízdního směru.

O uzavírce rozhodne ministerstvo

Starosta Malý tvrdí, že nikdo mu nevysvětlil, proč byla tato možnost zamítnuta. „Jelikož jsem neuvolněný starosta a chodím do zaměstnání, nemohl jsem se online schůzky, na které se to projednávalo, zúčastnit. Až po vyžádání jsem získal podklady, kde se o možné alternativní objížďce hovoří,“ říká starosta.

O uzavírkách na dálnicích rozhoduje ministerstvo dopravy. Obec proto podala v zákonné lhůtě odvolání a zaslala nesouhlasné stanovisko k plánované objížďce. „O povolení uzavírky zatím nebylo rozhodnuto,“ sdělil na dotaz mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Starosta Malý doufá, že ministerští úředníci uzavírku dálnice nakonec přehodnotí. „Nechápu, proč by nemělo být prioritou udržet dopravu na dálnici, byť chápu, že v omezeném režimu. Lidé v obci přitom budou dva měsíce čelit hluku, prachu i dopravním kolonám úplně zbytečně. Nemluvě o bezpečnosti. Nebudeme moct ani přejít silnici,“ zlobí se starosta.

Silničáři otevřou D35 před Homolí v srpnu, propojka za tunelem čeká na povolení

Podle něj může velký problém vzniknout také na okružní křižovatce u oficiálního nájezdu na dálnici mezi Ostrovem a Městcem, kde se mohou ve špičkách tvořit kolony táhnoucí se přes celou obec.

ŘSD trvá na tom, že navržené dopravní opatření nemá z hlediska postupu stavby jinou alternativu. „Vést dopravu přes obec Ostrov je jediné možné řešení. Zprovozněním půlky dálnice by zhotovitel nedodržel termín zprovoznění,“ sdělila mluvčí ŘSD Petra Drkulová. O definitivní podobě uzavírky rozhodne v nejbližších dnech ministerstvo dopravy.

Dálnice D35 v Pardubickém kraji se má v pondělí 24. srpna prodloužit o dalších 6,2 kilometrů mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem s výjimkou tunelu Homole, u něhož složité geologické podmínky odsunuly zprovoznění až na léto 2027. Půlkilometrový tunel se bude objíždět po silničním bypassu, který se u západního předpolí tunelu už buduje. Blíž k Vysokému Mýtu ŘSD stále čeká na stavební povolení pro zhruba 200 metrů dlouhý přivaděč.

Uzavírka dálnice D35 u Ostrova je naplánována od pondělí 6. července do neděle 23. srpna.

Uzavírka dálnice D35 u Ostrova je naplánována od pondělí 6. července do neděle 23. srpna.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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