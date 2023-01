Šňůry kamionů zahltily obce u nové dálnice, ve Stradouni je klid jen v noci

Starosta obce Stradouň Zdeněk Bačina má smůlu, protože patří k těm pár obyvatelům obce, jejichž domy stojí přímo u hlavní silnice I/17, z níž se stala 22. prosince minulého roku hlavní trasa vedoucí z nového úseku D35.

Těžko hledá přesná slova pro to, jak hodně se zvýšila v jeho obci doprava poté, co se otevřela dálnice. Je odpoledne, všední den a kolem nás proudí souvislá šňůra aut a kamionů, tu a tam přerušená okénkem, díky kterému mohou místní vyjet na hlavní silnici.

„Někdy je to jako vlak, padesát aut za sebou, a do křižovatky prostě nenajedete. Nárůst dopravy je velký, samozřejmě auta tady jezdila i před otevřením dálnice, ale ne v takové intenzitě,“ řekl Zdeněk Bačina.

Provoz podle něj poleví, ale jen uprostřed noci.

„Přes den je tu hlavně osobní doprava, pak převažuje nákladní doprava, jen v noci mezi druhou a čtvrtou hodinou ráno je tu provoz malý,“ řekl.

Stavbaři ve Stradouni vybudovali nové křižovatky, chodníky, autobusové zastávky i semafory před mateřskou školkou. Bez něj by se tamní děti bezpečně nedostaly na druhou stranu silnice k autobusové zastávce. Od dálnice si zdejší motorest sliboval lepší časy, ale poloprázdné parkoviště prozrazuje, že o nějakém boomu se zatím nedá mluvit. Štěstím pro obec je skutečnost, že většina obyvatel žije dál od silnice.

Obec má nyní dva základní plány. Přesvědčit Ředitelství silnic a dálnic, aby zde osadilo na hlavní křižovatce semafory, a místní se tak snáze dostali na hlavní ulici. A čekat. V roce 2026 by totiž teoreticky měl být spuštěn další úsek dálnice kolem obce na Vysoké Mýto. „Už se těšíme, až to bude hotové,“ řekl Bačina.

O šest kilometrů dál v Dobříkově také nepanuje z nové dálnice nadšení. Na D35 nevede žádný přivaděč, a tak řidiči z Orlickoústecka jezdí přes Dobříkov nebo sousední Zámrsk po rozbitých krajských silnicích. „Přes obec jezdí osobní automobily a bohužel i kamiony, i když zde platí zákaz. Chtěli jsme ještě předtím opravit komunikaci, která je v dezolátním stavu, ale to se bohužel nepovedlo. Je to pro nás stěžejní, chceme, aby tam byly zpomalovací brány, aby se zvýšila bezpečnost,“ řekla starostka Dobříkova Nikola Kajsrlíková.

Může být ještě hůř, bojí se v Zámrsku

Specifikum Dobříkova i Zámrsku je zastávka na koridoru, na kterou místní chodí po silnici. Od 22. prosince je cesta nepříjemnější než dříve. „Nemáme tam vybudovaný chodník kvůli tomu, že v budoucnu se tam má stavět nadjezd nad tratí. Bohužel teď lidé musí chodit trávou, aby se vyhnuli autům,“ řekla starostka.

Vedení Zámrsku se obávalo spuštění dálnice tak, že místostarosta Pavel Matys mluvil o hrozící apokalypse. Provoz přes klikatý průtah obcí je hustší, než býval, ale zatím to není žádné drama.

„Všimla jsem si, že je to trochu horší. Ale nežiju u silnice,“ říká žena, která vyrazila do tamního obchodu na kole. „Není to tak hrozné, jak jsme si všichni mysleli. Většina dopravy míří na Vysoké Mýto,“ řekl místostarosta Matys.

On i jeho kolegyně z Dobříkova upozorňují, že leden je na silnici klidný, ale v příštích měsících může být mnohem hůř. Argumentují, že ještě před otevřením dálnice se mezi Zámrskem a Vysokým Mýtem na silnici I/35 tvořily několikakilometrové kolony. To se po spuštění nového úseku D35 neděje. „Vidíme, že provoz pomalu roste. Hodnotit to teď je ale předčasné,“ uvedla Kajsrlíková.