Dálnice u Mýta měsíc před otevřením přilákala tisíce lidí, celebritou byl mluvčí ŘSD

Že bude o akci mnohem větší zájem než loni na podzim, kdy se veřejnosti na šest hodin za deště otevřel obchvat Vysokého Mýta, bylo jasné už kolem desáté hodiny. Z mimoúrovňové křižovatky se do zatím slepé části dálnice proplétalo mezi kužely místy víc aut než na samotné dálnici. Kolem poledne už parkoviště vytvořené v obou jízdních pruzích téměř přestávalo stačit.
Jednoduché to neměli ani cyklisté, kteří se k dálnici od Vysokého Mýta museli proplétat po nájezdových větvích mimoúrovňové křižovatky. Na místo musela hodinu před polednem vyjet také sanitka. Při výjezdu z dálnice totiž jeden z řidičů přehlédl cyklistu.
„Přijel jsem z Luže od Stradouně a bylo to o život. V jednu chvíli jsem si říkal, že snad půjdu s kolem po poli, to se nedalo. Naštěstí mě u tunelu ochranka na dálnici pustila,“ podělil se Ladislav Jonáš, kterému se na den otevřených dveří podařilo přijet z opačné strany od tunelu, kde vstupu bránily kovové bariéry.
Přišel tak o setkání s tiskovým mluvčím ŘSD Janem Rýdlem, jenž byl pro řadu návštěvníků téměř stejnou atrakcí jako nově dokončená dálnice.
„Mám vás strašně ráda. Vytiskla jsem si vaši fotku. Mohla bych podpis a společnou fotku? Kolegyně v práci mi to nechtějí věřit,“ požádala jedna z návštěvnic Jana Rýdla o autogram. Tiskový mluvčí ŘSD, jehož videa v posledních měsících sledují statisíce lidí, se tak na chvíli ocitl v roli celebrity. „Hele, já jsem státní úředník,“ bránil se s úsměvem, nakonec ale ochotně podepsal fotografii i zapózoval ke společnému snímku.
Na prohlídku dálnice mířili lidé ze širokého okolí. „Těšíme se, až dálnici co nejdříve otevřou. Chodíme tyto akce na pětatřicítce navštěvovat pravidelně, jelikož dálniční obchvaty měst tady několik desítek let chyběly a pořád ještě chybí. Jezdíme často na Olomouc a doufám, že se toho dožijeme a pofrčíme po celé dálnici až tam. Ale budeme spokojeni, až po souvislé dálnici dojedeme až po Svitavy,“ podělil se Karel Braun, který na akci přišel společně s manželkou.
Přestože si návštěvníci mohli projet jen zhruba dvoukilometrový úsek, rozhodně bylo na co se dívat. Mezi budovaným tunelem Homole a zprovozněným úsekem dálnice u Vysokého Mýta byla k vidění například technika Střediska správy a údržby dálnic Městec, která má na starosti údržbu dálnice od křížení D35 s dálnicí D11 a po zprovoznění všech úseků bude SSÚD zajišťovat údržbu dálnice až po Litomyšl.
Vedle zajímavých informací od zaměstnanců ŘSD si návštěvníci pochvalovali také občerstvení zdarma v podobě párků v rohlíku, limonád a nealkoholického piva. Nechyběly soutěže ani fotokoutek pro děti.
Na první pohled je dálnice téměř připravena ke zprovoznění. Dělníci během soboty například instalovali poslední metry oplocení podél dálnice. Podle Romany Šolcové z pardubické pobočky ŘSD skutečně vstupují práce do závěrečné fáze.
„Chybí nám dokončit náběhy svodidel, vodorovné dopravní značení a probíhají revize SOS hlásek, portálů i veškerých kabelových vedení. Zbývá také osadit velkoplošné dopravní značení. Vegetační úpravy se vzhledem k ročnímu období dokončí později,“ vysvětlila správkyně stavby. Podobná situace je i za tunelem, kde navíc zbývá dokončit montáž protihlukových stěn a zábran proti ptactvu.
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Součástí šestikilometrového úseku není žádná mimoúrovňová křižovatka. V trase se nachází čtyři mostní objekty, jeden nadjezd přes dálnici a vrch Homole u Vraclavi překonává půlkilometrový tunel. Ten měl být původně zprovozněn na konci roku 2026, kvůli tvrdšímu podloží bude zprovozněn až v létě příštího roku. I proto nemohl den otevřené dálnice proběhnout na celé délce dálničního úseku.
Na konci srpna se však rozšíří nejen provozovaný úsek mezi Ostrovem a tunelem Homole, ale také navazující část za tunelem. Dopravní a energetický stavební úřad minulý týden povolil provizorní napojení, které umožní zprovoznit úsek za tunelem ještě před dokončením tunelu.
Šéf ŘSD Radek Mátl, který na akci také dorazil, mimo jiné potvrdil termín otevření dálnice o pár dní dříve, než bylo v plánu.
Dálnice půjde do provozu ještě před polednem
„Finální termín zprovoznění dálnice před tunelem i za tunelem se nám podařilo zkrátit o tři dny na pátek 21. srpna. Nebylo to jednoduché, ale skutečně ty tři dny na této stavbě jsou znát. Je to deset dní zpátky, co jsme získali povolení na provizorní napojení ze silnice I/17 na dálnici za tunelem. Probíhají tam intenzivní práce, aby se to všechno stihlo a v pátek 21. srpna v 11 hodin mohli na úsek pustit dopravu,“ řekl Radek Mátl.
Na novou dálnici se přišel podívat také starosta Vysokého Mýta František Jiraský. Ačkoli kolem dvanáctitisícového města se od loňského prosince jezdí po dálničním obchvatu, mnozí řidiči jsou pohodlní a stále projíždějí Vysokým Mýtem.
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„Jsem hlavně rád, že se povedlo oddělit stavbu tunelu od stavby zbytku úseků Ostrov - Vysoký Mýto a že se povede udělat i provizorní sjezd a nájezd za tunelem, který prošel různým schvalováním na různých úřadech. Pro nás to vlastně znamená více než půlroční zkrácení utrpení s dopravou ve Vysokém Mýtě,“ připomněl starosta Vysokého Mýta fakt, že původně se se zprovozněním úseku za tunelem počítalo až společně s tunelem, který však nabral půlroční zpoždění.
„Přestože máme v provozu úsek Vysoké Mýto - Džbánov, který tvoří základ obchvatu, pořád nám tak polovina dopravy jezdí vlastně přes město. Zprovozněním tohoto úseku by mohlo dojít k dalšímu poklesu dopravy, hádám tak o čtvrtinu,“ vyhlíží avizovaný termín Jiraský.
Dálniční úsek Ostrov – Vysoké Mýto vybudují společnosti Eurovia a M-Silnice, tunel pak společnost Marti. Obě stavby vyjdou na nejméně 3,2 miliardy.