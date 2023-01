Stavba přivaděče do Holic pokračuje i v zimě, řidiče zbaví ostré zatáčky

Rok po otevření zatím posledního úseku dálnice D35 z Časů do Ostrova chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zprovoznit nový úsek silnice I/36 z Časů do Holic, který bude důležitým propojením mezi novým úsekem D35 a silnicí I/35.

Stávající silnice I/36 nyní nasává dopravu z obou pětatřicítek. Bezpečná není. V „houpácích“ před Holicemi chybí odbočovací pruhy jednak do Komárova a jednak do Horních Ředic. Silnice je navíc úzká a místy má rozbité krajnice. Přivaděč z Časů do Holic dlouhý tři a půl kilometru uleví okrajové části obce Horní Ředice a zbaví řidiče velmi ostré zatáčky a jedné velmi nepříjemné křižovatky.

V kopcích na poli před Holicemi stavební stroj v pondělí zakládal jeden ze dvou mostů. Dělníci tam až do hloubky 18 metrů betonují piloty. „Založení mostů je jedna z technologií, kterou můžeme dělat i v tomto období. I když teď není stavební sezona, dokážeme stavět, pokud to technologie dovolí, i v lednu,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Nový přivaděč I/36 v číslech 3,5

tolik kilometrů měří rovinatý úsek mezi Časy a Holicemi, který nahradí stávající silnici I/36, jež sem přivádí dopravu z Pardubic 200

tolik milionů korun bez DPH zaplatí stát za výstavbu nového přivaděče 11

za tolik měsíců začnou nový přivaděč využívat řidiči, konkrétně se tak stane 22. prosince 2023, přesně rok poté, co silničáři otevřeli poslední úsek D35 z Časů do Ostrova 70

na takovou hodinovou rychlost mají řidiči nyní zpomalit před nebezpečnou křižovatkou do Komárova, nebo Ředic, zatím nejvyšší povolenou rychlost rozjetí řidiči v klesání ke křižovatce příliš nedodržují

Silničáře by nyní mohl zastavit mráz. „Limitující bude, až beton, který na betonárce zaděláváme horkou vodou, nedovezeme v předepsané teplotě. Betonáž provádíme do země, která není úplně promrzlá, zatím jen do deseti centimetrů, technologie tak může pořád běžet,“ sdělil hlavní stavbyvedoucí firmy Strabag Ivan Nehera.

I když počasí dovoluje silničářům pracovat i v zimě a s předstihem, otevření celého přivaděče urychlit nemohou. „Tato stavba není technologicky složitá, ale musíme ji koordinovat s dopravními stavbami, které má na starosti Pardubický kraj,“ uvedl Stanislav Král z odboru výstavby na pardubické pobočce ŘSD.

Dodal, že kraj buduje obchvat Dašic, v plánu je i další související stavba směrem na Horní Roveň. „My nemůžeme uzavřít celý kraj. Komunikace se budou střídavě uzavírat, aby byla zajištěna bezproblémová obslužnost celého území,“ ujistil Stanislav Král.

Silničáři naposledy řidičům v Pardubickém kraji dali do užívání nový úsek D35 z Časů do Ostrova. Nyní vylepšují i silnice, které k němu míří. A mezi nimi i novou I/36. „Všechny tyto komunikace jsou tu od toho, aby na bezpečnou dálnici bezpečně dovedly provoz, který má vést po tranzitní trase tak, aby nezatěžoval zdejší region,“ řekl Rýdl.

ŘSD chce v tomto roce na linii D35 zahájit další čtyři stavby. „Máme zhotovitele záchranného archeologického výzkumu na následujících třech úsecích, se zahájením terénních prací počítáme v březnu, podle toho, jak dovolí klimatické podmínky,“ podotkl Král.

Z Ostrova do Vysokého Mýta začínají silničáři s prací na přeložce plynovodu, která předchází výstavbě tunelu Homole. „Co se týká Homole, zde probíhá užší výběrové řízení, které by mělo být dokončeno zhruba v polovině letošního roku, v druhé bychom na výstavbě tunelu zahájili samotné práce,“ uvedl Král.