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Polský Budimex se chce s dálnicí D35 blýsknout, hotovo má být dřív

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  15:24
První silniční zakázka polské společnosti Budimex na českém trhu získává konkrétní obrysy. Ačkoli na dálničním úseku D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí je práce ještě dost, zástupci firmy potvrdili, že další část dálnice propojující Čechy a Moravu chtějí zprovoznit co nejdříve. Tedy ještě před oficiálním termínem, který připadá na leden 2027.

Snaha polské společnosti dobře se na českém trhu zapsat je na stavbě patrná každý den. Na více než 7,5 kilometru dlouhém dálničním úseku mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí aktuálně pracuje až 350 lidí, a to včetně víkendů.

„Přestože léto je čas dovolených, jedeme naplno. Každý den je vidět, jak dálnice roste a získává svou finální podobu,“ říká ředitel výstavby projektu Łukasz Murgot ze společnosti Budimex.

Stavba dálničního úseku D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí (20. srpna 2026)
Stavba dálničního úseku D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí (20. srpna 2026)
Stavba dálničního úseku D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí (20. srpna 2026)
Stavba dálničního úseku D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí (20. srpna 2026)
Stavba dálničního úseku mezi Džbánovem a Litomyšlí (20. srpna 2026)
24 fotografií

Důležitým milníkem pro zprovoznění další části dálnice, která byla vysoutěžena za 3,4 miliardy korun, tedy o miliardu korun méně, než projektanti předpokládali, jsou mosty. Do všech devíti mostů na stavbě bude zabudováno přibližně 7 tisíc tun betonářské výztuže a 35 tisíc metrů krychlových betonu.

„Aktuálně dokončujeme nosné konstrukce u tří zásadních mostních objektů, současně pokračujeme izolacemi a mostním příslušenstvím,“ dodal Murgot k výstavbě velkých mostů včetně téměř půl kilometru dlouhé dálniční estakády, která překlene Končinský potok na pilířích vysokých až 20 metrů.

Že je stavba v pokročilé fázi, řekl před nedávnem i ředitel Ředitelství silnic a dálnic. „Jsem optimistou. Zhotovitel napíná všechny své síly na to, aby skutečně prosincový termín stihl a dálnice mohla jít do provozu ještě před Vánoci,“ sdělil Radek Mátl.

Stavba se rychlým tempem posouvá kupředu i díky suchému a teplému počasí beze srážek.

Dálniční úsek D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí. (20. srpna 2026)

„Dosavadní klimatické podmínky nám přály a nasazení celého týmu i našich dodavatelů je opravdu mimořádné. Nadále děláme maximum pro to, abychom stavbu dokončili a uvedli do provozu v co nejdřívějším termínu. V této fázi ale ještě nechceme předjímat konkrétní datum zprovoznění. Před námi zůstává řada důležitých a nezbytných činností a prací, které musíme zrealizovat,“ sdělil regionální ředitel společnosti Budimex Petr Hrančík s tím, že další postup na stavbě bude mimo jiné závislý na klimatických podmínkách v následujícím období.

Pracuje se na všem, co je zrovna potřeba. V pokročilé fázi výstavby je například mimoúrovňová křižovatka Řídký. Na hlavní trase dálnice se místy pokládají asfaltové vrstvy, jinde se pracuje na konstrukčních vrstvách vozovek, pokračují také práce na protihlukových stěnách, odvodnění a dalším příslušenství budoucí dálnice.

Stavbaři kvůli hlubokým zářezům a násypům museli odtěžit nebo navést více než 2 miliony metrů krychlových zeminy. Celkem na 7,5 kilometru dlouhý úsek položí přibližně 130 tisíc tun asfaltových směsí.

Polská firma usiluje o výstavbu také dalších úseků dálnice D35. „U obchvatu Úlibic podalo sdružení Budimexu s Firestou-Fišer nejnižší nabídku a zároveň je i součástí konsorcia ViAlliance35, které předložilo nejnižší finální nabídku v PPP projektu D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí,“ uvedl mluvčí společnosti Budimex Martin Foral.

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