Z Třebové na Brno postaví čtyřpruh, plánovaný třípruh se ministrovi nelíbil

Tlak obcí ležících podél silnice I/43 na centrální orgány ministerstva dopravy zabral. Dlouho připravovaná silnice, která povede ve stopě tzv. Hitlerovy dálnice mezi budoucí dálnicí D35 u Starého Města, Jevíčkem a Brnem, bude mít v celé délce čtyři pruhy.

„Ministr dopravy zadal prověřit varianty, které byly zpracovány v minulém roce. Mnozí nevěřili, ale podařilo se. Bude čtyřpruh i od Svitávky po Moravskou Třebovou,“ uvedla na svém facebookovém profilu senátorka za Blanensko Jaromíra Vítková (KDU-ČSL), která za výstavbu kapacitní komunikace dlouhé roky lobbuje.

Ještě loni Centrální komise ministerstva dopravy téměř sedmatřicetikilometrový severní úsek nové sinice vedoucí Boskovickou brázdou s navrhovanou rychlostí 110 km/h ponížila do úspornější varianty střídavého třípruhu.

Nelíbilo se to hlavně samosprávám sdruženým ve Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43. „Severní úsek by měl být kapacitní, abychom po zprovoznění úspornější varianty další desítky let nemuseli řešit případné problémy, protože Jevíčko je už teď na tranzitu mezi Moravskou Třebovou a Boskovicemi a hlavní silnice nám vede přes historický střed města,“ vyjádřil svůj názor starosta Jevíčka Dušan Pávek.

Stát vyjma úseku mezi dálnicí D35 a stávající I/35 u Borušova počítal na silnici I/73 se střídavým třípruhem, a to až do Svitávky. Po rozhodnutí ministra dopravy bude i tento úsek čtyrproudý.

Podobně se vyjadřovali v sousedních Velkých Opatovicích. „Dalších deset nebo dvanáct let bude trvat, než se silnice postaví. Abychom pak nelitovali, že je úsek poddimenzován a že Polsko s Rakouskem se mělo propojit,“ narážela starostka Kateřina Gerbrichová na prioritní stavbu D35, která během několika let severojižní směr od dálnice D11 a Polska ještě více zatraktivní a do oblasti přivede daleko více aut.

Mnohem větším strašákem je však plánovaná dálnice z Vratislavi do Klodska, kterou chtějí Poláci protáhnout až k hraničnímu přechodu v Bobošově. Mnohem užší silnice od křižovatky se stávající silnicí I/35 by nemusela tranzitní dopravě stačit.

Právě kvůli této chystané polské investici ministr dopravy Martin Kupka podle serveru Zdopravy.cz verdikt centrální komise, která v rámci aktualizované technicko-ekonomické studie počítala v severním úseku s variantou střídavého třípruhu, vetoval.

„Uložil jsem generálnímu řediteli ŘSD ČR, aby silnici S73 v úseku MÚK Svitávka – MÚK Borušov ŘSD připravovalo a realizovalo ve čtyřpruhovém šířkovém uspořádání v kategorii S26,0/130,“ sdělil ministr dopravy Martin Kupka.

Z hlediska dlouhodobého významu I/73 se k zastáncům čtyřpruhu v celé délce bývalé Hitlerovy dálnice připojuje Ředitelství silnic a dálnic dlouhodobě. „Osobně si myslím, že řidiči si zajedou rádi od Svitávky ke Starému Městu, když před sebou budou mít čtyřpruhovou kapacitní komunikaci. V případě třípruhu stačí, aby se například porouchal v jednom pruhu kamion, a způsobí to problém,“ řekl před nedávnem pro MF DNES ředitel ŘSD Radek Mátl. Ve prospěch čtyřpruhu přidal ještě jeden argument.

„Tam, kde jsme čtyřpruh rozšiřovali na šestipruh a dvoupruhy na třípruhy, dneska vidíme ty intenzity. Myslím si, že do budoucna bychom měli počítat se čtyřpruhem. To je naše doporučení centrální komisi, která bude na základě aktualizovaného dopravního modelu o otázce čtyřpruhu ještě diskutovat,“ dodal šéf ŘSD.

Stavba severní části silnice by měla začít v roce 2028. Mnohem blíže realizaci je úsek mezi Bořitovem a Svitávkou, který by měl začít růst v roce 2025. Jako celek bude mít nová silnice, která ulehčí stávajícímu přetíženému tahu mezi Svitavami a Brnem, smysl až po dostavbě dálnice D35 ke Starému Městu, což by podle plánů ŘSD mělo nastat za šest let.