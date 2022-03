Čeperka na Pardubicku chce ochranu před hlukem, aut na D35 přibývá

Když Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) provedlo loni měření intenzity dopravy, ukázalo se, že za posledních pět let se počet aut projíždějících po D35 mezi mimoúrovňovými křižovatkami Sedlice a Opatovice nad Labem zvýšil o 36 procent. Dálnice vede po vysokém náspu jen tři sta metrů od kraje Čeperky a obec upozorňuje, že obyvatele trápí stále větší hluk.

„Stěžují si mi na to lidé, že hluk je větší, slyším i já. Nechali jsem loni na náklady obce provést měření hlučnosti a ukázalo se, že to je na hraně hygienických limitů. Ale nyní to už může být horší,“ uvedla starostka Čeperky Kristina Vosáhlová.

Horší to pravděpodobně bude, a to z jednoduchého důvodu. Měření se uskutečnilo ještě před tím, než se loni v prosinci otevřel nový úsek dálnice D35 z Opatovic do Časů. Je dlouhý 12,6 kilometru a zrychluje cestu z Čech na Moravu.

Auta díky tomu mohou najíždět na třetí patro dálniční křižovatky, které stavební firmy dokončily už v roce 2015. Přes kilometr dlouhá část dálnice složená z dvou mostů a navazujícího náspu dlouho mířila jen do polí. Nedávno nově otevřený úsek dálnice s křižovatkou do Opatovic s největší pravděpodobností přilákal další řidiče.

Při sčítání dopravy před rokem projelo kolem Čeperky v průměru dvacet tisíc vozů.

Hluk z dálnice se nenese stejně

Čeperka upozorňuje, že hlukem není postižena celá vesnice stejně.

„Zajímavé je, jak se hluk z náspu šíří. Nejvíce nejsou zasaženy domy nejblíže dálnice, ale vozy slyšíme u úřadu, ve středu obce. Záleží na tom, jak fouká vítr, jaký je tlak, nicméně přímo u dálnice je relativně klidněji,“ podotkla Vosáhlová.

Ředitelství silnic a dálnic sdělilo, že hluk přeměří. „V jarních měsících proběhne v daném úseku D35 u Čeperky měření hluku a následně podle výsledků měření bude stanoven další postup,“ uvedla Petra Drkulová z týmu komunikace ŘSD.

Další úsek má stavební povolení Z nového nepravomocného rozhodnutí ministerstva dopravy vyplývá, že dálnice D35 získala stavební povolení pro úsek Janov-Opatovec na Svitavsku. ŘSD stavbu zahájí patrně příští rok a dokončí ji v roce 2026. Trasa bude měřit necelých 12 kilometrů. Kolem bude šest protihlukových stěn v délce téměř 4,5 kilometru. Náklady by měly být 4,3 miliardy korun bez DPH. Úsek povede vedle silnice I/35, několikrát ji překříží. Trasa skončí za mimoúrovňovou křižovatkou, která napojuje silnice I/35 a I/43. Úsek naváže na dálnici mezi Litomyšlí a Janovem. (ČTK)

Tříkilometrový úsek dálnice D35 vedoucí podél Čeperky spojuje od roku 2009 dvě mimoúrovňové křižovatky v Sedlicích a v Opatovicích. Zatímco Opatovice se vybudování protihlukových stěn u křižovatky dočkaly, na straně k Čeperce nejsou.

„Byla chyba, že je obec nepožadovala. Hlukové měření tehdy vycházelo tak, že se do limitů vejdeme. Avšak jak se zvyšuje intenzita dopravy, mělo se k tomu přihlížet a protihlukové stěny doplnit,“ míní starostka.

Do budoucna by měla doprava u Čeperky ještě zhoustnout, protože s tím, jak bude pokračovat její výstavba směrem na Moravu, dálnice D35 bude pro řidiče stále atraktivnější.

Letos má být dokončen úsek Časy - Ostrov a v roce 2026 ŘSD plánuje otevřít další část dálnice, která povede kolem Vysokého Mýta až do Džbánova.

O rok později má být hotový i úsek kolem Litomyšle. Do Mohelnice by měla dálnice dorazit v roce 2028. To však vycházelo z předpokladů ŘSD zveřejněných před válkou na Ukrajině.