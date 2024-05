Nová dálnice na Pardubicku šetří životy, na původní trase výrazně ubyly nehody

Na konci roku 2022 se otevřela nová dálnice D35 z Časů do Ostrova, která společně s úsekem Opatovice-Časy otevřeným rok předtím nabídla řidičům sedmadvacet kilometrů pohodlné jízdy.

Pro obce Chvojenec, Ostřetín či Vysoká u Holic to znamenalo vysvobození. V obcích kolem I/35 se počet těžších vozidel okamžitě snížil z průměrných 102 za hodinu na třicet.

„Provoz zde byl na dvaceti tisících vozidel za den, dnes jsme na třetině. Jsme šťastní, že jsme se po desítkách let dočkali. Mezi Ostřetínem a Vysokou u Holic byly tragické nehody, bohužel za ty roky na to doplatili i naši občané, kteří zde zahynuli jako cyklisté či chodci,“ řekl starosta Ostřetína Miloš Vlasák. Ten očekává, že provoz na silnici po otevření dalších úseků dálnice ještě opadne.

Bezpečnější I/35 16 lidí se zranilo při nehodách na silnici I/35 mezi Býští a Týništkem od ledna 2023 do dubna 2024 61 zraněných a 2 mrtví byli na stejném úseku ve srovnatelné době v letech 2019 a 2020

Pokud bylo možno o silnici I/35 mezi Býští a Týnišťkem hovořit jako o silnici smrti, dnes už to neplatí. Od otevření dálnice v lednu 2023 do dubna 2024 se zde stalo jen jedenáct havárií, při nichž se někdo zranil. Z policejní mapy nehod vyplývá, že patnáct lidí se zranilo lehce a jeden člověk utrpěl zranění těžké.

Ve srovnatelné době před otevřením obou nových úseků dálnice z Opatovic do Ostrova, od ledna 2019 do dubna 2020, byla na tomto přetíženém úseku bilance podstatně horší: dva mrtví, pět zraněných těžce a 56 lidí lehce.

Silnice I/35 nyní slouží zcela jinak. Je to pohodlná cesta, která je pro řadu řidičů dokonce atraktivnější než samotná dálnice.

„Já jsem z České Třebové, a když jedu do krajského města, cesta se nám, přestože byly otevřeny dva úseky dálnice, kvůli ztrátě času na provizorním sjezdu u Ostrova prakticky nezrychlila. Opakovaně jsem zkoušel jet po původní trase silnice I/35 a zjistil, že paradoxně je tato trasa rychlejší,“ popsal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Havárie na pětatřicítce samozřejmě hrozí dál, ale už nikoliv tolik čelní střet při neopatrném předjíždění v hustém provozu. Jsou zde relativně časté srážky se zvěří. Před Jaroslaví ve směru od Holic se k večeru pravidelně objevují srnky. Zejména v lesíku, kde se kdysi prodávaly klobásy, je rozumné být ve střehu. Je tam voda, takže se sem zvěř stahuje a přechází přes silnici.

Kruhový objezd u Holic zpřehlední křižovatku

Nejzrádnější místo na tomto úseku pětatřicítky ale i po otevření dálnice zůstalo stejné. Je jím odbočka na obchvatu Holic ve směru na Dolní Roveň. Za posledních šestnáct měsíců se na této křižovatce při čtyřech nehodách lehce zranilo sedm lidí a jeden člověk těžce. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chystá její přestavbu na kruhový objezd, který by měl by hotov do dvou let. Město Holice v tom bude ŘSD nápomocno.

„Samozřejmě to vítáme. Je pravda, že provoz na pětatřicítce je daleko nižší než dříve, ale nehody na této křižovatce se pořád opakují,“ uvedl starosta Holic Ondřej Výborný.

Nehody jsou zde pravidelně od roku 2008, kdy byl obchvat otevřen. Za posledních deset let zde policie eviduje jedno úmrtí, čtyři zranění těžká a více než dvě desítky lehkých. Je pro to několik důvodů, z nichž jeden vyčnívá: skoro nikdo nedodržuje nejvyšší povolenou rychlost - sedmdesátku. Řidiči přijíždějící z vedlejší silnice mají na hranici křižovatky zastavit, což řada z nich nedělá, a v kombinaci s rychlými vozy jedoucími po obchvatu to vede k vážným dopravním nehodám.

I když se bilance nehod na silnici I/35 prudce zlepšila, nelze ji srovnávat s novým úsekem dálnice Časy-Ostrov. Od ledna 2023 se na dálnici nestala žádná nehoda, při níž by byl někdo zraněn. Většina ze sedmatřiceti nehod nebyla vážná, způsobil ji například defekt pneumatiky či srážka se zvěří. Nejvíc nehod se stalo na odpočívadle v Dolní Rovni, typické je couvání se škodou ve výši pět tisíc korun.

Dálnice je ale stále relativně málo využívaná, po dostavbě D35 kolem Vysokého Mýta se to nepochybně změní.