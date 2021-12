Pardubický kraj chce po Fialově vládě miliardy na opravu silnic a přivaděče

Když těžké vozy směřující na stavbu dvou nových úseků dálnice D35 v Pardubickém kraji rozbily krajské silnice, ukázalo se, že na jejich opravu stát nedá dost peněz.

Protože krajští politici u Babišovy vlády nepochodili, rozhodli se počkat. A teď svoji žádost předloží vládě Petra Fialy (ODS). Ve hře je skoro miliarda korun.

„Doufám, že opravu silnic s touto vládou vyřešíme, že se k tomu postaví a v případě dalších úseků dálnice D35 se prostředky na opravy připraví dříve, než samotná stavba začne. Jedinou možnost, kterou mám, je, že jinak nedovolíme objížďky po našich silnicích. Pak nevím, jak to budou stavět,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS).

Kraj se s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) už dohodl na opravách 196 kilometrů silnic, jež oficiálně sloužily jako takzvané návozové trasy. Jenže rozbitých je podle krajských silničářů dalších 214 kilometrů silnic, které nepatřily mezi oficiální trasy, nicméně stavební stroje je používaly a ničily také.

Po několika letech jednání však ministerstvo dopravy stále nejeví pro tyto argumenty velké pochopení.

„Byly-li nějaké komunikace poničeny v důsledky budování D35, tak je ŘSD uvede do původního stavu. Jedná se však o oficiální návozové trasy, neboť lze hradit pouze opravy oficiálně schválených tras, na které se dělá pasportizace,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

O dalších opravách podle něj je nutné jednat. „Relevantní podklady k tomu ale zatím nejsou k dispozici,“ uvedl. Chybějící bezmála miliarda korun se podle Kortyše najít musí. „Silnice je potřeba opravit, nemůžeme je nechat rozbité,“ uvedl Kortyš.

Miliardu na přivaděče a více peněz z daní

Radní Pardubického kraje si s vládou Andreje Babiše z ANO nerozuměli, byť na obou stranách seděli i sociální demokraté. Od příchodu nového premiéra Petra Fialy v čele koalice SPOLU a PirSTAN si krajská koalice složená z ČSSD, ODS, lidovecké Koalice pro Pardubický kraj a Starostů slibuje větší pochopení.

Jenže účet, který v Pardubicích Fialově vládě připravují, bude i pro přátelsky naladěnou politickou reprezentaci v Praze přemrštěně vysoký. Vedle oprav silnic chce kraj získat další miliardu korun od státu i na stavbu dálničních přivaděčů.

Pardubický kraj souhlasil po několikaletých tahanicích se stavbou jižní trasy dálnice D35 a stát mu za to slíbil poslat 2,7 miliardy korun na vybudování dálničních přivaděčů pro napojení Orlickoústecka.

Pak se ukázalo, že náklady budou o miliardu vyšší. Kraj natahuje ruku a opět neváhá budoucí vládě pohrozit.

„Pokud se nedohodneme se státem, udělají se projekty, které jsou připraveny, které budou vycházet. Pokud se k tomu nepostaví čelem, budeme jednat, aby další projekty realizoval stát, což je fér,“ vzkázal nedávno hejtman Martin Netolický (3PK).

Pokud by tento scénář měl nastat, znamenalo by to téměř jistě stop pro chystaný obchvat Chocně.

Ještě větší zásek do státního rozpočtu by pak představovala změna rozpočtového určení daní, kterou jako zákonodárnou iniciativu navrhlo zastupitelstvo Pardubického kraje. V praxi by se tak mělo narovnat stávající dělení daní, které není nejen vůči Pardubickému kraji spravedlivé.

Z modelu Sdružení místních samospráv ČR, který zohledňuje počet obyvatel a rozsah silniční sítě, vyplývá, že Pardubický kraj by při spravedlivém dělení daní měl totiž každý rok dostat navíc čtvrt miliardy korun, naopak například sousední Vysočina by měla o bezmála stejně vysokou částku přijít.

Aby však jiné kraje nekřičely, že jim někdo sahá na peníze, návrh relativně bohatým krajům žádné příjmy nebere a těm chudším přidává. Pardubický kraj by tak dostal přibližně o 770 milionů korun víc než dosud, ale stát by o velké peníze přišel, což se budoucímu ministru financí stoprocentně nebude líbit.

„Pokud by prošla iniciativa Zastupitelstva Pardubického kraje, tak je celkově spočítáno navýšení pro kraje o 8,5 miliardy korun,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Šance, že nová vláda ve všem Pardubickému kraji vyhoví, se blíží nule. Mimo jiné proto, že z navrženého schodku státního rozpočtu ve výši 377 miliard v příštím roce chce udělat jen slíbených 300.

Vyšší příjmy stačí. Pak by bylo i na silnice

Opoziční krajský zastupitel Daniel Lebduška soudí, že ze strany vedení kraje jde o taktiku.

„Vidím za tím snahu mít lepší vyjednávací pozici vůči vládě. Uvažují tak, že kdyby byl jeden požadavek, možná by byl zamítnut, pokud jsou tři, třeba by jeden mohl vyjít,“ uvedl.

Kraj by se podle něj měl ale soustředit především na změnu v rozdělování daní.

„Bylo by fajn, kdyby se upravilo rozpočtové určení daní, což by kraji zajistilo dlouhodobější financování. Pak by podle mne kraj dokázal z těchto prostředků financovat i investice navíc a nemusel by už po státu žádat další dvě miliardy na silnice,“ řekl Lebduška.