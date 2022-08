Mosty na nové D35 prověřilo šest plných náklaďáků, cyklisté si tam zazávodí

Na rozpálený asfalt mostu budoucí dálnice vjíždí šest nákladních aut se štěrkem. Na přesně vyměřených značkách zastavují těsně vedle sebe. Zpětná zrcátka se skoro dotýkají.

„Měříme dva dálniční mosty, které mají společnou opěru. Každé měření trvá dvě až tři hodiny podle toho, jak najedou a srovnají se auta. První stav se měří při zatížení, druhý stav se měří při odlehčení,“ řekl hlavní stavbyvedoucí firmy Strabag Ivan Nehera.

Hmotnost aut i řidičů se započítává do zkoušky, nikdo tedy během testování nevystupuje. Každé auto zvážila certifikovaná váha. Dohromady má břemeno na mostě 192 tun, což je šedesátiprocentní zatížení. Břemena se navrhují od více než padesáti do méně než sta procent nosnosti.

Specializovaná firma měří takzvaný průhyb. „Na tomto mostě je projektantem předepsaný průhyb do šesti milimetrů, vedlejší most máme změřený, tam je průhyb 5,2 milimetru, takže jsme se vešli do předepsané tolerance,“ řekl Nehera.

Zní to možná poněkud zvláštně, ale most se skutečně prohýbá. Průhyb šest milimetrů je nivelací přesně měřitelný. Most vlastně funguje jako pružná konstrukce, pod zátěží se prohne a zase se vrátí zpět.

„Most má dva druhy výztuže: měkkou, což je betonářské železo a pak má přepínací lana. Do nich je zavedeno napětí, které se nejdřív vyrovná a nese hlavní zátěž mostu. Pak teprve začne působit ta klasická výztuž,“ řekl Nehera.

Výsledky testu jsou známé zhruba půl hodiny po zatěžovacím cyklu. Kontroluje se také to, zda se most vrátil po zátěži na své místo.

„Mimoúrovňová křižovatka Časy je spojnicí úseku D35 Opatovice - Časy, který jsme zprovoznili v prosinci loňského roku, a úseku Časy - Ostrov, jehož zprovoznění je v plánu 22. prosince 2022,“ řekla Petra Drkulová z pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic.

Než na necelých 15 kilometrů úseku dálnice najedou v zimě řidiči, otestují ho i cyklisté.

„Pro ně bude připraven 11 kilometrů dlouhý úsek, na kterém se uskuteční pohár mládeže a žen Techniserv Cup a také Extraliga Masters, což je nejvyšší amatérská silniční liga v České republice. Osobně považuji nápad využít dokončovanou dálnici jako velmi dobrý z hlediska diváckého zájmu, ale i zážitku samotných cyklistů,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.