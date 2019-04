Pardubická cyklověž se zaplnila alespoň z poloviny. Město však muselo zlevnit

„Za loňský rok uložilo do věže svá kola téměř 14 tisíc lidí. Po prvotním malém zájmu jsme od dubna poplatek snížili na pět korun, který navíc České dráhy za držitele In Karty hradí. Zabralo to a zájem cyklistů o tuto službu začal stoupat,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

„Srovnám-li dvě, co do počasí podobná období, tedy první a čtvrté čtvrtletí roku 2018, v prvních třech měsících provozu zde parkovalo 679 bicyklů a od října do konce prosince 4371 jízdních kol,“ řekla Dvořáčková.

Celkem využili cyklisté v loňském roce cyklověž u nádraží ve 13.699 případech, přičemž zhruba dvě pětiny úschov provedli zákaznici Českých drah.

Cyklověž nyní bývá ve všední dny obsazena zhruba z padesáti procent, což odpovídá tomu, o co město snížením původní ceny usilovalo.

„Věž jsme nestavěli proto, aby město na parkování kol vydělávalo, ale proto, aby se lidé dojíždějící vlakem či autobusem za prací nemuseli obávat o svůj majetek,“ dodala náměstkyně.

Použití cyklověže je jednoduché. Příjem kola, jeho evidence, uložení na příslušnou pozici v zakládacím systému, monitorování celého procesu a následný výdej probíhají automaticky, bez zásahu lidské ruky.

Majitel kola pro obsluhu používá pouze tlačítka na ovládacím panelu. Na kole je možné nechat bez obav i zavazadlo, přilbu a příslušenství. Do cyklověže, jejíž stavba stála zhruba 11 milionů korun, se vejde až 118 kol.

Přes rostoucí počet těch, kteří cyklověž využívají, je stále mnoho cyklistů, kteří raději bezplatně zamknou své kolo v sousedním přístřešku.