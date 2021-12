Cyklotrasa spojí Pardubický a Jihomoravský kraj, kola odvede ze silnice I/43

Cyklotrasa, která začíná u dopravního terminálu v České Třebové, překonává Svitavskou pahorkatinu a v příjemném klesání vede přes obce v údolí řeky Svitavy, do Brna však zatím cyklisty nedovede. Ačkoli je v délce 46 kilometrů plně vyznačena, na hranicích Pardubického a Jihomoravského kraje končí, aby dál pokračovala až v nedalekých Letovicích. Jedinou alternativou se v obci Skrchov stává tranzitní silnice I/43.

Politici o podobě propojení v úzkém a neprostupném údolí u Letovic, kterým vede hlavní tah na Brno, protéká jím řeka Svitava a vede i hlavní železniční koridor, mluví skoro deset let.

Za tu dobu sice proběhlo několik koordinačních schůzek, avšak častá obměna politické garnitury jak na jihomoravském hejtmanství, tak na radnici v Letovicích poslala plány k ledu. Teď znovu ožily.

Cyklotrasa Svitava 24, která se napojuje na mezinárodní trasu propojující Baltské a Jaderské moře, byla hlavním tématem jednání pardubického a jihomoravského hejtmana a starostů měst Svitavy a Letovice, kteří mají na propojení regionů podél řeky Svitavy enormní zájem.

„Cyklotrase jsme se v minulosti věnovali jak na území města Svitavy, tak až k hranicím Pardubického kraje, kde došlo k jejímu vyznačení a v některých úsecích i k pokládce nových povrchů,“ řekl svitavský starosta David Šimek. Podle jeho vyjádření s letovickým starostou dospěli k dohodě o tom, že nastal čas projekt znovu oživit a pojmout jej jako prioritu.

Ve hře jsou dvě varianty. Jedna rychlejší, zato méně pohodlná, druhá vhodnější, ovšem její příprava je na roky. Spočívá v propojení Skrchova a Letovic podél řeky Svitavy a železničního koridoru.

„Připravovaný záměr totiž vyžaduje revitalizaci toku řeky Svitavy do původního koryta a také jednání se Správou železnic, protože cyklostezka bude zasahovat do ochranného pásma hlavního železničního koridoru, což však není neobvyklé ani v našem kraji, protože cyklostezky v minulosti podél železničních tratí vznikaly,“ řekl hejtman Martin Netolický, který společně se svým jihomoravským protějškem Janem Grolichem přislíbil projednání problematiky se Správou železnic.

Realistická varianta zahrnuje prudké stoupání

Jako daleko realističtější a rychlejší se jeví zbudování zcela nové cesty ze Skrchova do Meziříčka, která sice nebude delší, ale cyklisty na ní bude čekat strmé stoupání. Na druhou stranu na ni má město stavební povolení.

„Pro nás je teď stěžejní, zda budeme úspěšnými žadateli o dotaci. V cenách před krizí je vyprojektovaná v hodnotě osmi milionů korun. Je to částka zvládnutelná, ale takovýto nadregionální projekt nechceme platit jen ze svého. Půjde o zcela novou asfaltovou cestu s několika výhybnami v délce zhruba jednoho kilometru, po které kromě cyklistů budou moci jet i autem do práce starousedlíci ze Skrchova nebo Meziříčka,“ řekl starosta Letovic Petr Novotný k cestě, jejíž stavba by mohla být zahájena napřesrok.

Vzdát se Letovice nechtějí ani pohodlnější cyklostezky podél Svitavy.

„Víme, že jde o běh na dlouhou trať. Není jiná možnost než jít přes pozemky Správy železnic nebo Povodí Moravy. V cestě stojí řada věcí, teď je otázkou, zda budou řešitelné. Stezkou bychom zasahovali například do ochranného pásma železnice a podobně. Studie nám ukazuje, že řešitelné to technicky je. Teď je otázka, zda to půjde i majetkoprávně,“ dodal Novotný.

Pro cyklisty zatím neprůjezdný úsek mezi Skrchovem a Meziříčkem: