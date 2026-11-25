Stavba zasáhne přibližně 200 metrů podmáčeného biotopu, kde vzniknou tři náhradní tůně o rozloze asi 750 metrů čtverečních. Podle starosty Brandýsa Petra Buchtela projekt stezky počítá s kompenzačními opatřeními, která mají zmírnit dopady stavby na místní živočichy.
„Kompenzační opatření v podobě nových tůní už byla schválena. Proběhlo také posouzení s Povodím Labe, zda jejich vybudování nějak neovlivní průtok vody. Vše prošlo a ani ochránci přírody už tentokrát neměli zásadní námitky. Při předchozím posuzování nebyl dostatečně zohledněn například čolek. Nyní už by měl být,“ řekl starosta.
Mezi Chocní a Ústím nad Orlicí vede od roku 2008 hodně využívaná cyklostezka. Podle sčítače v Brandýse nad Orlicí projelo po cyklostezce od loňského května do letošního dubna 128 471 lidí. V průměru to bylo 352 cyklistů za den. Cyklostezka je kompletní až na asi kilometrový úsek mezi Brandýsem a Pernou. Tam musí cyklisté sjet na silnici třetí třídy.
„V tomto místě se cyklisté pohybují ve stísněném prostoru, který je z jedné strany ohraničen svodidly a z druhé strany betonovými svodidly chránícími nestabilní svah. Při míjení s motorovými vozidly se tam člověk necítí úplně bezpečně,“ uvedl manažer Regionu Orlicko-Třebovsko Karel Švercl.
Region Orlicko-Třebovsko, jehož členem je také město Brandýs, si zadal v roce 2021 vyhledávací studii. Trasu zohledňoval hlavně z dopravního hlediska. Vznikl také biologický průzkum, protože trasa povede přírodním parkem Orlice.
Při přípravě žadatel absolvoval tři řízení o výjimce z ochrany přírody. To poslední nabylo právní moci letos v červnu. „Problém nakonec nebyl v tom, že bychom nenavrhli dostatečná opatření, ale v tom, že výjimka nezahrnovala všechny druhy živočichů, které byly v lokalitě dohledány. Pravděpodobně to souviselo i s obdobím, kdy probíhal biologický průzkum. Bylo tehdy sucho a někteří živočichové nemuseli být tak rozšíření nebo migrovat,“ řekl Švercl.
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Cyklostezka povede podél železniční tratě. Region ji původně chtěl umístit co nejblíže ke kolejím, Správa železnic to ale neumožnila. „Projektová dokumentace je nyní na stavebním úřadě v Ústí nad Orlicí. Máme za to, že jsou doloženy všechny potřebné doklady a vyjádření a že všechny rozpory jsou vypořádány. Nyní čekáme, jak se stavební úřad s podklady seznámí a zahájí řízení,“ doplnil Švercl.
Optimistický scénář počítal s tím, že by se mohlo začít stavět příští rok na podzim. To ale podle starosty nevypadá reálně, pravděpodobnější je rok 2028. „Jakmile budeme mít pravomocné stavební povolení, budeme hledat vhodný dotační titul, prostřednictvím kterého bychom projekt financovali,“ řekl Švercl.
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5. července 2024