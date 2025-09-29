Město dohání skluz. Pardubický obchvat nakonec otevře bez plánované cyklostezky

Pardubice se rozhodly využít stavby severovýchodního obchvatu pro vybudování cyklostezky podél nové čtyřkilometrové silnice. Jenže v době, kdy byla celá trasa z Dubiny do Trnové plná stavebních strojů, toho město nevyužilo.
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo stavět silnici v prosinci roku 2022, Pardubice získaly pravomocné stavební povolení na stezku až v listopadu 2023.
„Stále doháníme to zpoždění,“ řekl náměstek primátora Pardubic Jan Hrabal (ANO) zodpovědný za dopravu, který je ve funkci od roku 2022.
Kudy povede obchvat a stezka? Plány se měnily
Problém nespočíval jen v tomto zdržení. Sdružení firem, které získaly zakázku na novou propojku, totiž staví silnici na základě vlastního projektu. A ten je nakonec v některých ohledech jiný než původní plán ŘSD, s nímž počítaly Pardubice. Magistrát tak musel nechat již hotové plány na cyklostezku znovu překreslit. Další změny přišly ve chvíli, kdy se na poslední chvíli rozhodl miliardář Petr Dědek u obchvatu postavit novou hokejovou arénu.
Výsledkem je, že stát otevře obchvat a město teprve poté v jeho blízkosti začne budovat cyklostezku za odhadovaných 85 milionů korun. Obchvat bude od prosince v provozu v režimu takzvaného předčasného užívání, ŘSD plánuje pokračovat v dokončovacích pracích a v roce 2027 chce nechat stavbu zkolaudovat jako jeden celek. Město do té doby musí práce dokončit.
„Plánujeme v blízké době spustit soutěž na dodavatele tak, abychom v okamžiku, kdy nám ŘSD dovolí vstoupit do severovýchodního obchvatu, začali stavět cyklostezku. Tak aby se postavila v časové ose souběžně s dokončovacími pracemi ŘSD. V roce 2027 by mělo být hotovo,“ uvedl Hrabal.
Pardubice se z této zkušenosti poučily. Stavba cyklostezky podél budovaného jihovýchodního obchvatu se tak odehraje v jiném režimu. Ne tak, že stát postaví silnici a město vedle ní zase cyklostezku. ŘSD se s městem předběžně dohodlo na tom, že nechá postavit obchvat i cyklostezku jako jednu akci. Město pak jen zaplatí náklady, které se budou týkat samotné asfaltky pro cyklisty či bruslaře.
„Ukazuje se, že zvolený postup oddělené stavby cyklostezky a obchvatu prostě nebyl správný,“ uvedl Hrabal.
Tisíce lidí obdivovaly v Pardubicích největší lanový most. Obchvat brzy otevřou
ŘSD nabídlo lidem minulý pátek na šest hodin procházku po nedokončeném severovýchodním obchvatu. Zábava pro děti, párek v rohlíku zdarma a Monika Absolonová přilákaly přes třináct tisíc návštěvníků. Je to jedna z největších dopravních staveb posledních let ve městě. Její dominantou je nejdelší zavěšený lanový most v České republice. „Most má celkovou délku téměř 280 metrů, pylon dosahuje výšky 60 metrů a jeho plánovaná životnost je 100 let,“ řekl správce stavby Stanislav Král.