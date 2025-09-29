Město dohání skluz. Pardubický obchvat nakonec otevře bez plánované cyklostezky

Nový severovýchodní obchvat Pardubic měl být doplněn cyklostezkou, ale město se při přípravě stavby opozdilo. Samotná silnice se tak otevře letos 5. prosince, stezka nejdříve v roce 2027.
Tisíce lidí si na kolech, pěšky či na bruslích prohlédly severovýchodní obchvat Pardubic, který se otevře na konci roku. (19. září 2025) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Pardubice se rozhodly využít stavby severovýchodního obchvatu pro vybudování cyklostezky podél nové čtyřkilometrové silnice. Jenže v době, kdy byla celá trasa z Dubiny do Trnové plná stavebních strojů, toho město nevyužilo.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo stavět silnici v prosinci roku 2022, Pardubice získaly pravomocné stavební povolení na stezku až v listopadu 2023.

„Stále doháníme to zpoždění,“ řekl náměstek primátora Pardubic Jan Hrabal (ANO) zodpovědný za dopravu, který je ve funkci od roku 2022.

Kudy povede obchvat a stezka? Plány se měnily

Problém nespočíval jen v tomto zdržení. Sdružení firem, které získaly zakázku na novou propojku, totiž staví silnici na základě vlastního projektu. A ten je nakonec v některých ohledech jiný než původní plán ŘSD, s nímž počítaly Pardubice. Magistrát tak musel nechat již hotové plány na cyklostezku znovu překreslit. Další změny přišly ve chvíli, kdy se na poslední chvíli rozhodl miliardář Petr Dědek u obchvatu postavit novou hokejovou arénu.

Výsledkem je, že stát otevře obchvat a město teprve poté v jeho blízkosti začne budovat cyklostezku za odhadovaných 85 milionů korun. Obchvat bude od prosince v provozu v režimu takzvaného předčasného užívání, ŘSD plánuje pokračovat v dokončovacích pracích a v roce 2027 chce nechat stavbu zkolaudovat jako jeden celek. Město do té doby musí práce dokončit.

„Plánujeme v blízké době spustit soutěž na dodavatele tak, abychom v okamžiku, kdy nám ŘSD dovolí vstoupit do severovýchodního obchvatu, začali stavět cyklostezku. Tak aby se postavila v časové ose souběžně s dokončovacími pracemi ŘSD. V roce 2027 by mělo být hotovo,“ uvedl Hrabal.

Pardubice se z této zkušenosti poučily. Stavba cyklostezky podél budovaného jihovýchodního obchvatu se tak odehraje v jiném režimu. Ne tak, že stát postaví silnici a město vedle ní zase cyklostezku. ŘSD se s městem předběžně dohodlo na tom, že nechá postavit obchvat i cyklostezku jako jednu akci. Město pak jen zaplatí náklady, které se budou týkat samotné asfaltky pro cyklisty či bruslaře.

„Ukazuje se, že zvolený postup oddělené stavby cyklostezky a obchvatu prostě nebyl správný,“ uvedl Hrabal.

Tisíce lidí obdivovaly v Pardubicích největší lanový most. Obchvat brzy otevřou

ŘSD nabídlo lidem minulý pátek na šest hodin procházku po nedokončeném severovýchodním obchvatu. Zábava pro děti, párek v rohlíku zdarma a Monika Absolonová přilákaly přes třináct tisíc návštěvníků. Je to jedna z největších dopravních staveb posledních let ve městě. Její dominantou je nejdelší zavěšený lanový most v České republice. „Most má celkovou délku téměř 280 metrů, pylon dosahuje výšky 60 metrů a jeho plánovaná životnost je 100 let,“ řekl správce stavby Stanislav Král.

Město dohání skluz. Pardubický obchvat nakonec otevře bez plánované cyklostezky

29. září 2025

