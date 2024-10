V Chrudimi postaví cestu kolařům, která nebude cyklostezka. Jinak nesplní normy

Nezvyklý plán souvisí se snahou radních postavit lidem u sídliště U Stadionu to, co potřebují, a zároveň se vyhnout tomu, aby město muselo splnit normy, které s tím souvisejí.

Starosta Chrudimi František Pilný (ANO) tvrdí, že některé požadavky jsou v podstatě nesplnitelné. To se týká především podjezdu pod mostem, díky kterému by lidé už nemuseli překonávat hlavní silnici.

„Když to řeknu zjednodušeně, pokud by vedla stezka pod mostem, z hlediska dopravních norem by muselo být mezi řekou a cyklostezkou zábradlí. Z hlediska Povodí Labe tam zase žádné zábradlí být kvůli řešení protipovodňových stavů naopak nesmí,“ uvedl starosta Chrudimi František Pilný.

I kdyby se městu podařilo nějakým zázrakem z protichůdných požadavků vybruslit, hned za rohem číhá nad řekou vodovod, kvůli kterému by cyklostezka musela stoupat tak strmě, že by překročila limit pro nejvyšší přípustný sklon, který požaduje příslušná vyhláška ministerstva dopravy.

Chrudim má pěknou vycházkovou trasu směrem na Slatiňany podél řeky. Přístup na ni byl, či spíše stále je krkolomný. Břeh řeky kolem sídliště U Stadionu na pětatřicet let zabraly trubky horkovodu, po jejich zakopání opatovickou elektrárnou v roce 2022 zde měla podle plánů města vzniknout cyklostezka s podjezdem pod mostem. Byť se jedná o sotva čtyři sta metrů, pro cyklisty, bruslaře i výletníky by to znamenalo velké plus.

Rychle se však ukázalo, že to je problém. Nejen proto, že vést stezku pod mostem nikdo nikdy nepovolí. Potíže se objevily překvapivě i s vybudováním pohodlné cesty podél břehu. Povodí Labe si totiž dalo podmínku, aby vedle stezky vznikla protipovodňová bariéra. Zapadá to do dlouhodobého plánu státního podniku, jak ochránit Chrudim před velkou vodou.

„Požadují, abychom vybudovali opěrnou zeď v délce několika desítek metrů. A to jde přesně proti našemu záměru, kterým je otevřít obyvatelům sídliště volný přístup k řece. Zeď by jim zabránila dojít k řece, nemluvě o tom, že by to stavbu výrazně prodražilo,“ řekl chrudimský radní Aleš Nunvář (Piráti).

Radní se proto rozhodli pro řešení, které připomíná rčení o nažraném vlku a koze, která zůstala celá. Stezka na břehu i průchod pod mostem budou lidem k dispozici. Na papíře ale nic takového nebude existovat. „Předpokládám, že už příští rok uděláme na břehu široký štěrkový pruh, který cyklisty dovede až k mostu. Oficiálně to cyklostezka nebude,“ řekl Pilný.

Podobné to bude i s podjezdem po mostem. Zde chce město instalovat značku „Cyklisto, sesedni z kola“. Jak říká starosta, cyklista by měl pod mostem projít se „zvýšenou opatrností“.