Podle Jakuba Stryky z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje našli hasiči při průzkumu bytu zasaženého požárem jednoho člověka v bezvědomí. V dalším bytě ve stejném podlaží zachránili čtyři dospělé a jedno dítě za použití vyváděcích masek. Ve druhém patře zakouřeného domu nikdo nebyl.
Na místo přijela jedna posádka s lékařem, tři záchranářské posádky a byla přivolána letecká záchranná služba z Olomouce.
„Jeden pacient byl s velmi závažnými popáleninami letecky transportován do popáleninového centra v Brně. Dva dospělí a jedno dítě byli převezeni posádkou k vyšetření do Svitav,“ uvedl mluvčí krajské záchranky Josef Strašík.
Příčinu vzniku požáru vyšetřuje policie i vyšetřovatel hasičů. Škoda se odhaduje na 3,8 milionu korun.