Pardubický kraj nasazuje letní jízdní řád, kvůli covidu chybějí řidiči

Od minulé středy, kdy nevyjelo přes třicet spojů, se situace podle dopravce zlepšila jen díky nasmlouvaným subdodávkám. Další vývoj vzhledem k začátku plošného testování zaměstnanců nelze podle ředitele dopravního podniku predikovat.

„Dnes například nevyjelo pět spojů. Co se týče počtu nemocných s covidem a zaměstnanců v karanténě, jsme na tom zhruba stejně jako minulý týden. Ke zlepšení došlo proto, že jsme si zajistili subdodávky,“ uvedl ředitel ČSAD Ústí nad Orlicí. I přesto není dopravce schopen zajistit dopravní obslužnost v plném rozsahu.

V dalším týdnu počty nemocných mohou kvůli povinnému testování ještě vzrůst. I proto dopravce požádal kraj dočasně zavést letní jízdní řády.

„Vzhledem k tomu, že od příštího týdne dojde k plošnému testování dvakrát týdně, dá se očekávat, že ztratíme ještě další řidiče. V nejpostiženější oblasti Orlickoústecka proto nasadíme od 17. ledna letní jízdní řád, abychom byli schopni zachovat dopravu alespoň v nějakém režimu. Přidáme samozřejmě posilující spoje, aby se všichni zaměstnanci i školou povinní dostali do zaměstnání a do škol,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Dopad na večerní a noční spoje

Výpadky dopravce se dotýkají hlavně večerních a nočních spojů. Například zítra, tedy 13. ledna nepojede v 21 hodin spoj 700 932 ze Sloupnice do Vysokého Mýta a zpět ve 22.20 hodin. V podobný čas se lidé nedostanou ani lidé Letohradu do Lanškrouna apod. Večerní spoj nevyjede ani z Jevíčka do Moravské Třebové nebo z Lanškrouna do Horních Heřmanic, a to i o víkendu.

Podle objednavatele dopravní obslužnosti u dalších dopravců zatím podobný vývoj jako na Orlickoústecku se zatím neočekává.

„Samozřejmě se může stát, že některé spoje nepojedou, ale to jen v případě, že řidič ráno zavolá, že je v karanténě nebo má příznaky. To už ale bohužel nemůžeme nijak ovlivnit a ani se na to nijak připravit. Věřím, že se brzo vrátíme zpět do normálních kolejí - v dopravě i v osobním životě,“ omluvil se cestujícím náměstek Kortyš.

Pokud by problém s řidiči nastal ve větším měřítku, Pardubický kraj spolu s dopravci preventivně připravuje omezené jízdní řády, aby je v případě nutnosti bylo možné spustit ze dne na den.

Informace k upraveným jízdním řádům jsou k dispozici na portálu IDOS nebo na telefonním čísle dispečinku IREDO 491 580 333. Změny jsou pravidelně aktualizovány i na webu Pardubického kraje.