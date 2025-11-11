V podezřelé dodávce hlídka vyhmátla hledaného převaděče, vůz měl přebroušené VIN

Autor:
  11:37
Běžná silniční kontrola ve Svitavách skončila zadržením cizince, na kterého je vydaný evropský zatykač kvůli převaděčství. Policisté navíc zjistili, že dodávka, ve které cestoval spolu se svým kolegou, měla takzvané převozové značky a odstraněné číslo VIN. Soud rozhodl o předání cizince do Německa a jeho umístění do předávací vazby.
Fotogalerie3

Policie zadržela muže, na kterého byl vydán evropský zatykač. VIN na vozidle bylo navíc odstraněno flexou. (11. listopadu 2025) | foto: Policie ČR Pardubického kraje

Podle policie bylo už na první pohled zřejmé, že kontrolovaná dodávka není v dobrém stavu. Řidič nedokázal hlídce předložit žádné doklady od vozidla. Jediné, co u sebe měl, byla kniha jízd, ve které však jízda ani nebyla vypsána.

„Kontrolované vozidlo bylo navíc osazeno trvale manipulačními značkami a ani podle VIN nebylo možné jej zkontrolovat v databázích, protože identifikační číslo karoserie bylo odstraněno flexou,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.

Kontrolu obou mužů provedla následně ještě cizinecká policie. Ta zjistila, že čtyřiačtyřicetiletý řidič cizinec má na území České republiky oprávněný pobyt, tzv. vízum strpění. Hůře ale dopadl jeho osmadvacetiletý spolujezdec. Ten byl totiž veden v Schengenském informačním systému za účelem zatčení a vydání do Německa pro trestný čin převaděčství.

„Na základě vydaného evropského zatýkacího rozkazu (EZR) byl muž zadržen a umístěn do policejní cely. Následovalo soudní jednání u Krajského soudu v Hradci Králové, který rozhodl o předání cizince dožadujícímu státu a jeho umístění do předávací vazby,“ dodala Holečková.

Policie nyní prověřuje původ vozidla a další okolnosti případu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Řidiče u Vysokého Mýta překvapily nové rychlostní radary, pokutovaných jsou tisíce

Roky byli řidiči na vjezdu do Vysokého Mýta od Chocně zvyklí pouze na...

Nově instalované radary v okolí Vysokého Mýta a Chocně již přistihly při překročení rychlosti spousty řidičů. Pokuty od úředníků chodí hříšníkům do druhého dne.

Advokát si objednal únos expartnera své dcery, důkazy pro vraždu soud neuznal

Advokát Pavel Jelínek přichází na vyhlášení rozsudku ke Krajskému soudu v...

Pardubický advokát Pavel Jelínek a jeho tři komplicové jsou podle soudu vinní z únosu bývalého partnera Jelínkovy dcery. Krajský soud v Hradci Králové nepřijal verzi obžaloby, že šlo o vraždu na...

Řidička v protisměru na dálnici D35 dvakrát bourala, od první nehody ujela

Řidička v protisměru na dálnici D35 dvakrát bourala, od první nehody ujela....

Riskantně a velmi nezodpovědně se zachovala řidička, která minulé úterý na dálnici D35 poblíž Dašic na Pardubicku vjela do protisměru. Když si uvědomila svou chybu, začala se otáčet, a způsobila tak...

V tunelu se střetlo auto s nadměrným nákladem, dopravu brzdily i další nehody

Dvě hodiny byl uzavřen tunel Hřebeč kvůli nehodě osobního auta a nadměrného...

Stovkám řidičů na frekventované spojnici mezi Čechami a Moravou zkomplikovala v pátek ráno cestu dopravní nehoda v tunelu Hřebeč. Kamion s nadrozměrným nákladem se zde střetl s osobákem. Tunel byl...

Baník je po přestřelce v Pardubicích ve čtvrtfinále, Bohemians končí po penaltách

Ostravští fotbalisté jásají po jednom z gólů na hřišti Pardubic.

Ostravští fotbalisté postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. V útočném duelu na hřišti Pardubic zvítězili 4:3 v prodloužení. Mezi osmičku nejlepších prošla i Mladá Boleslav, která na Bohemians...

V podezřelé dodávce hlídka vyhmátla hledaného převaděče, vůz měl přebroušené VIN

Policie zadržela muže, na kterého byl vydán evropský zatykač. VIN na vozidle...

Běžná silniční kontrola ve Svitavách skončila zadržením cizince, na kterého je vydaný evropský zatykač kvůli převaděčství. Policisté navíc zjistili, že dodávka, ve které cestoval spolu se svým...

11. listopadu 2025  11:37

Pád z okna hořícího bytu ve Svitavách nebyl náhodný, muž spáchal sebevraždu

Ilustrační snímek

Mrtvý muž, kterého našli ve druhé polovině října pod okny hořícího bytu ve Svitavách, spáchal sebevraždu. Oznámila to mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Podle závěrů vyšetřování nešlo o...

11. listopadu 2025  10:07

Roky se stavěly jen dálnice, kraj teď ale nutně potřebuje obnovu železnice

Do Krnova by také měla vést vysokorychlostní trať.

Po letech, kdy se řešila hlavně obnova průmyslu a zaměstnanost, s důrazem na stavbu dálnic, přichází na řadu i železniční infrastruktura. Ale třeba peníze pro stavbu VRT nejsou jisté. Moravskoslezský...

11. listopadu 2025  6:48

Zakázka na parkovací dům v Pardubicích míří k soudu, obžalovali šest lidí

Soud ve čtvrtek odpoledne rozhodoval o uvalení vazby na exprimátora Pardubic...

Okresní státní zastupitelství v Pardubicích obžalovalo šest lidí kvůli zakázce na stavbu parkovacího domu v Pardubicích. Kvůli kauze skončil tehdejší primátor Martin Charvát. Obžalovaní se podle...

10. listopadu 2025  13:21,  aktualizováno  13:57

Boj o pavilon Expa Hradec vzdal. Pardubice ho chtějí, veřejnou debatu zatím brzdí

Český pavilon Expo 2025

Přetrvávající rivalita mezi Hradcem Králové a Pardubicemi možná dostane další náboj. Obě města sondovala možnost získat ze světové výstavy Expo 2025 v Japonsku unikátní český pavilon, ovšem výrazně...

10. listopadu 2025  10:35

Boj za Maštale. Petici proti zrušení přírodní rezervace podepsaly tisíce lidí

Hlavní atrakcí Maštalí je skalní město.

Lidé se prostřednictvím petice postavili proti návrhu, který by zmenšil ochranu skalního území Maštale na Chrudimsku na polovinu. Majitelé lesů chtějí místo rezervace zřídit přírodní park, kde by...

10. listopadu 2025  9:01

Jeseníky nelákají jen sjezdovkami, areály se předhání ve wellness či gastronomii

Sněžná děla začala na Dolní Moravě vyrábět technický sníh 13. listopadu.

Doby, kdy v Jeseníkách vznikaly nové areály a lyžařská střediska se předháněla, kdo rozjede modernější lanovku nebo zasněžovací systém, jsou už asi nenávratně pryč. Letošní novinky pro zimní sezonu...

10. listopadu 2025

Olomouc - Pardubice 2:0, Sigma rozhodla v závěru, rozhodčí rozdali hned tři červené

Olomoucký útočník Daniel Vašulín se raduje z gólu proti Pardubicím.

Dlouho to vypadalo, že oba týmy odejdou z 15. kola nejvyšší fotbalové soutěže smírně, nakonec však Olomouc v závěru udeřila. A to hned dvakrát, nejprve se trefil hlavou Vašulín, na něhož z penalty...

9. listopadu 2025,  aktualizováno  18:27

Písek? Musíme počítat s bouřlivým prostředím, vědí v Pardubicích

Ryan Moffatt z Pardubic střílí na nymburský koš.

Před týdnem poměrně „v klídku“ doma v derby smetli Hradec Králové (105:73). Nicméně teprve nedělní bitva v Písku s tamějšími Sršni bude podle pardubického pivota Luboše Kováře opravdovým testem toho,...

9. listopadu 2025  10:10

Řidiče u Vysokého Mýta překvapily nové rychlostní radary, pokutovaných jsou tisíce

Roky byli řidiči na vjezdu do Vysokého Mýta od Chocně zvyklí pouze na...

Nově instalované radary v okolí Vysokého Mýta a Chocně již přistihly při překročení rychlosti spousty řidičů. Pokuty od úředníků chodí hříšníkům do druhého dne.

9. listopadu 2025  8:11

Advantage Consulting, s.r.o.
INŽENÝR KVALITY (40 - 51.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Pardubický kraj
nabízený plat: 40 000 - 51 000 Kč

Dalších 31 792 volných pozic

Do závěru podzimu nahrnout maximum, nad pohárem nesmutnit, zní z Pardubic

Gólová radost pardubických fotbalistů.

Pardubickým fotbalistům zbývá do zimní pauzy posledních pět utkání, přičemž první z nich hrají v neděli od 15.30 hodin na Andrově stadionu v Olomouci. Potřebují v nich za každou cenu prodat zlepšené...

9. listopadu 2025  7:50

Mezi Pardubicemi a Hradcem Králové srazil vlak člověka. Koridor stál

Ilustrační snímek

Srážka vlaku s člověkem u Stéblové na Pardubicku zastavila v sobotu po poledni provoz na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Po více než dvou hodinách se podařilo obnovit provoz po...

8. listopadu 2025  13:55,  aktualizováno  15:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.