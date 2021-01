Peníze mají pomoci dětem cizinců v Pardubicích s učením češtiny

Práce je v Pardubicích i v době koronavirové dost. Je jí dokonce tolik, že zdaleka ne všechna místa v továrnách jsou schopni naplnit Češi. A tak firmy poptávají dělníky doslova z celého světa.

Trend má ovšem i své poměrně zásadní problémy. Jedním z hlavních je znalost češtiny u potomků cizinců. Bez ní nemají děti šanci na integraci do většinové společnosti.

„Jde nám o to, aby se cizinci, kteří ve městě pracují, i jejich rodinní příslušníci mohli zapojit do běžného života. Porozumět jazyku hostitelské země a naučit se ho je přitom naprosto primární.

Otevírá se tak cesta k lepšímu vzdělání, sociálním kontaktům i porozumění kultuře a historii země,“ vysvětluje primátor Pardubic Martin Charvát spuštění programu na výuku jazyka.

Pardubice proto i v letošním roce opět plánují zapojit se do projektu ministerstva vnitra cíleného na podporu integrace cizinců. Prostřednictvím státní dotace, o kterou město v rámci projektu žádá, by tak mohly získat přibližně 1,7 milionu korun, které budou využity právě na začlenění dětí cizinců do mateřských a základních škol.

Město v rámci dotací z Ministerstva vnitra ČR na podporu integrace cizinců na lokální úrovni uspělo již v letech 2019 a 2020 a letos by v této spolupráci rádo pokračovalo.

„Děti cizinců často trpí jazykovou bariérou, kterou je nutné vzhledem k výuce odbourat, jinak nebudou schopny porozumět ani základním větám, nebudou chápat zadané úlohy a plnit domácí úkoly.

Tempo výuky celé třídy pak díky těmto okolnostem výrazně zpomaluje, a právě tomu se snažíme prostřednictvím projektu integrace cizinců předcházet,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Počet dětí cizinců za rok stoupl

Program má určitě smysl. S rozvojem průmyslových zón se totiž zvyšuje počet dětí cizinců ve školkách a školách. V městem zřizovaných mateřských školách bylo v září loňského roku evidováno 125 dětí cizinců, v základních školách to pak bylo 338 žáků. Loni touto dobou přitom bylo ve školkách 124 dětí a na základkách 293 dětí cizinců.

Učitelé přitom často naráží na problémy s domluvou nejen u samotných dětí, ale také jejich rodičů, což jim práci s žáky z jiných zemí ještě více komplikuje.

„Mnohdy navíc suplují práci kvalifikovaných asistentů a dětem cizinců se věnují nad rámec svých povinností. Školám se dlouhodobě nedaří personálně vybavit dostatečným množstvím kvalifikovaných asistentů,“ uvedla tisková mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková.

Jejich roli pak přebírají právě pedagogové, kteří s dětmi pracují nad rámec své běžné pracovní náplně a potřebují podporu.

„Do projektu letos zapojíme pět základních a šest mateřských škol, ve kterých je počet dětí cizinců nejvyšší. Děti cizinců potřebují při vstupu do pro ně naprosto neznámého školského systému podpořit a pomoci s jejich integrací do školního kolektivu,“ doplnil Rychtecký s tím, že cílem radních je podpořit proces integrace dětí ve školách cestou individuální práce pedagogů se žáky.

„Tento model, kdy pedagog s dítětem pracuje přímo ve škole, máme navíc již ozkoušený v několika mateřských i základních školách z předchozích let a jednoznačně se osvědčuje,“ řekl náměstek Rychtecký.

Děti budou moci v rámci podpory integrace cizinců navštěvovat také kurzy českého jazyka, které budou probíhat v prostorách ZŠ Závodu míru a kterých se mohou zúčastnit i žáci z jiných základních škol zřizovaných městem.

„Do projektu se přitom zapojí MŠ K Polabinám, MŠ Pastelka, MŠ v ulici Mladých v Polabinách, MŠ Benešovo náměstí, MŠ Stonožka v Polabinách a MŠ Pospíšilovo náměstí, ze základních škol to jsou ZŠ Štefánikova, ZŠ Erno Košťála, ZŠ Závodu míru, ZŠ Benešovo náměstí a ZŠ Prodloužená,“ dodala Koubková.