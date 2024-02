Oprava koupaliště se prodraží minimálně o 12 milionů korun, projekt selhal

Když pardubičtí politici poprvé začali mluvit o nutnosti opravit hlavní městské koupaliště, tvářili se, že by mělo stačit zhruba 60 milionů. Nakonec to však bude minimálně o 100 milionů více.

„Pohybujeme se někde kolem částky 55 milionů. Plus k tomu přibudou nějaké menší investice, protože už se vyplatí při větší rekonstrukci bazénů opravit i další věci. Takže dnes se tady bavíme o částce přes 60 milionů,“ řekl v létě 2020 tehdejší primátor Martin Charvát.

Neutekly ani čtyři roky a cena díla je úplně někde jinde. A řada politiků je kvůli tomu naštvaná. Evidentní totiž je, že radnici nebude zdaleka stačit ani původně schválených 140 milionů. Už jednou museli přihodit devět milionů korun a v pondělí dalších dvanáct.

Důvod? Vícepráce, se kterými projekt prý nepočítal. „Materiál nám říká, že ty práce nešly předvídat, ale dokumentace říká, že v projektu původně byly. Pokud máme dát dalších 12 milionů, tak přesně chci vědět, na co ty peníze půjdou. Jak se mám odpovědně rozhodnout, abych věděl, že je vše v pořádku, když neznám podrobnosti? Není to pro mne důvěryhodné. Jen si vzpomeňme na vícepráce na Letním stadionu za 38 milionů, které nyní vyšetřuje policie,“ připomněl pardubické podzimní zatýkání politiků, úředníků z radnice i manažerů ze stavebních firem zastupitel za Naše Pardubice Filip Sedlák.

Nebyl zdaleka sám, kdo nechtěl, aby město přihazovalo do opravy koupaliště Cihelna. Uvolnění částky nakonec prošlo jen o jediný hlas. „Pokud máme zvednout ruku pro vícepráce, tak by bylo dobré vidět ty věci na vlastní oči. Možná by bylo dobré uspořádat nějaký seminář, abychom se dozvěděli nějaké podrobnosti,“ uvedl třeba zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych.

Opoziční zastupitelé chtěli také vědět, na co přesně mají peníze jít. Náměstek primátora Jan Hrabal jim to vypočítal. „Přistupujeme k opravě s maximální pečlivostí. Jsem schopen říct, z jakých položek se oněch 12 milionů skládá. Třeba 2,1 milionu je na opravu tribuny. Oprava dojezdového bazénu bude stát 1,1 milionu...,“ počítal Hrabal.

Radnice projekt špatně „ořezala“

Vícepráce se staly už nedílnou součástí téměř všech větších zakázek města. A byť už je to vlastně pravidlem, najdou se tací, kterým to stále vadí.

„U víceprací na Cihelně jsme už jednou schválili devět milionů, dnes dalších 12 milionů. Prochází to nějakou kontrolou, nebo se jen spoléháme na to, co nám řekne firma? Já tenhle systém nechápu, nepřijde mi to v pořádku,“ řekl Filip Sedlák, který dal z projektové dokumentace i jeden konkrétní příklad. „U jednoho bazénu je jako vícepráce uvedeno, že tam bude instalováno zábradlí. Jak to, že tam nebylo od začátku? A takových věcí je více,“ řekl Sedlák.

Kritikou však nevyvolal obvyklou vlnu úšklebků a náznaků nepochopení u radních. Naopak. Ti s ním vlastně souhlasili. „Konkrétně u toho zmíněného zábradlí se v projektu počítalo s tím, že tam zůstane původní. A pak se ukázalo, že je ve špatném stavu a že se musí vyměnit. Takových věcí je tam spousta,“ řekl primátor Jan Nadrchal z ANO.

Jeho náměstek a stranický kolega Jan Hrabal pak doplnil, proč projekt nemá v mnoha ohledech nic společného s realitou na staveništi. „Ten projekt se osekal a neproběhlo to správně. Byla to chyba, tady je potřeba si nalít čistého vína. Projekt byl špatně připraven na základě snahy ušetřit a splnit předem stanovený rozpočet,“ uvedl Hrabal.

Z jeho strany však nešlo o vlnu zdrcující sebekritiky. Projekt se totiž připravoval od roku 2021, tedy v době, kdy on ještě v úzkém vedení města nebyl. Snahy o úspory iniciovala navíc především ODS.