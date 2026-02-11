Je moc velký. Výstavbu areálu s hotelem a bazénem developerovi zamítly úřady

David Půlpán
  12:35
Plány na výstavbu hotelu s wellness a bazénem, nového parkoviště či velké sportovní haly u pardubického zdymadla padly. Magistrát stavbu, kterou připravoval podnikatel Milan Kušta, nepřipustil kvůli přílišné velikosti. Investor s žalobou u soudu neuspěl.
Na pardubické Cihelně developer staví nový tenisový areál. Chtěl k němu postavit i hotel, což mu úřady nepovolily. (9. února 2026) | foto: David Půlpán, MF DNES

Jen sto metrů od pardubického zdymadla postupně roste ve čtvrti Cihelna nový tenisový areál Port Pardubice. Na něj chtěl developer Milan Kušta navázat velkorysou výstavbou, která by zabrala přilehlé pole. Připravoval ji několik let, ale podle úřadů i krajského soudu územní plán Pardubic v této lokalitě podobnou investici neumožňuje.

„V lokalitě jsme plánovali sportovní multifunkční tenisový areál republikového významu s kvalitními doplňkovými službami. Jednalo se o hotel, wellness, krytý i venkovní bazén, centrum jednodenní chirurgie, školku a podobně,“ popsal své plány Kušta.

Pardubický magistrát otočil. Stovky milionů na provoz arény Dědkovi nedá

Stavět chtěl na poli mezi univerzitní sportovní halou a kurty. Podle územního plánu Pardubic je to plocha určená pro sportovní areály s místním a městským významem a pro zeleň. To byl nakonec hlavní důvod, proč záměr přes pardubický magistrát neprošel. Byl podle úředníků a nakonec i soudců zjednodušeně řečeno příliš velký.

„Hlavním důvodem k vydání nepřípustného stanoviska bylo zjištění, že část navržených stavebních objektů neodpovídala svým funkčním využitím a velikostí podmínkám využití rozvojové plochy s rozdílným způsobem využití RS – sportovní areály dle Územního plánu města Pardubic,“ uvedla mluvčí magistrátu Ivana Dolanová.

Na pardubické Cihelně developer staví nový tenisový areál. Chtěl k němu postavit i hotel, což mu úřady nepovolily. (9. února 2026)
Na pardubické Cihelně developer staví nový tenisový areál. Chtěl k němu postavit i hotel, což mu úřady nepovolily. (9. února 2026)
Na pardubické Cihelně developer staví nový tenisový areál. Chtěl k němu postavit i hotel, což mu úřady nepovolily. (9. února 2026)
Na pardubické Cihelně developer staví nový tenisový areál. Chtěl k němu postavit i hotel, což mu úřady nepovolily. (9. února 2026)
Investor se pokusil rozhodnutí zvrátit a obrátil se na pardubickou pobočku krajského soudu s žalobou, podle níž magistrát územní plán špatně interpretuje. Ten ale jeho žalobu na konci roku zamítl. Se stejnými argumenty jako magistrát. Vyplývá to z rozsudku, který má iDNES.cz k dispozici.

„Sportoviště místního či městského významu určené tak především pro obyvatele města zcela zřejmě nevyžaduje tak rozsáhlé medicínské, rehabilitační a ubytovací kapacity,“ uvedl v rozsudku krajský soud.

Ten stejně jako magistrát dospěl k závěru, že některým tvrzením investora se nedalo věřit. Třeba když označil jednu z budov za zázemí pro sportovní areál, i když budova byla koncipována spíše jako hotel.

Aktivity přesune jinam

„Stanoviska orgánů územního plánování poté nevyhnutelně směřovala k tomu, že záměr bude v daném území označen za nepřípustný,“ uvedl soud.

„Rozhodnutí správního soudu respektujeme, i když se s ním neztotožňujeme,“ uvedl Kušta. Podle něj se nebude toto území s výjimkou minimální infrastruktury pro tenis dále rozvíjet. „Naše podnikatelské aktivity tak budeme směrovat do jiných perspektivních projektů,“ řekl Kušta.

Jen pár set metrů od sporné plochy leží čtvrť Nová Cihelna. Zde majitel Dynama Pardubice Petr Dědek připravuje stavbu nové multifunkční arény u sídliště Cihelna. A to i přesto, že územní plán něco takového původně neumožňoval. V tomto případě ale pardubičtí zastupitelé vyhověli žádosti investora a v prosinci 2023 schválili změnu územního plánu tak, aby se zde stavět mohlo.

