Penzion, kemp a také golf. Pardubice mají další velké plány s koupalištěm

Milan Zlinský
  10:53
Velké plány mají radní Pardubic s koupalištěm na Cihelně. Po opravě technologií se chtějí pustit do dalších staveb, které by celý areál zvedly o několik tříd. Objevit by se měl třeba nový kemp nebo penzion s restaurací.
Pardubické koupaliště Cihelna, jehož rekonstrukce se nečekaně protáhla, se otevře na začátku letních prázdnin. (20. června 2024) | foto: ČTK

Ještě před pár lety největší pardubické koupaliště Cihelna moc nelákalo. Odpadávaly dlaždice, o které se tu a tam někdo i zranil. Okolí bazénů bylo zarostlé vysokou travou, řada doprovodných atrakcí tak nebyla dostupná. Navíc ani kemp nebyl v nejlepší formě a vůbec nejhůře na tom byly technologie celého areálu.

Právě ty politici nechali opravit jako první. Ale u toho skončit nechtějí. Teď by rádi zvelebili areál i v dalších oblastech. A jak na to, si nechají politici poradit od odborníků.

Pardubické koupaliště Cihelna, jehož rekonstrukce se nečekaně protáhla, se otevře na začátku letních prázdnin. (20. června 2024)

„Rada města Pardubic schválila zpracování studie, která ukáže, jak by se mohl v budoucnu rozvíjet areál koupaliště Cihelna a jaké využití by mohl nabídnout. Zakázku získal architekt Richard Mátl,“ uvedla tisková mluvčí města Pardubice Ivana Dolanová.

Materiál ještě není logicky hotový, ale už nyní je jasné, že by měl navrhnout zásadní změny v rozlehlém areálu na břehu řeky Labe. „Zpracovávaná studie bude komplexním dokumentem, který se zaměří nejen na samotné koupaliště, ale i na širší území. Navrhne, jak by měl celý areál vypadat a jak budou jednotlivé části uspořádané,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Podle něj se počítá například s vybudováním kempu včetně potřebného zázemí a pojezdových ploch, vznikem kapacitního parkoviště nebo využitím stávající nefunkční budovy pro penzion s restaurací. „Součástí návrhu budou také nové volnočasové aktivity, jako je například adventure golf či sportoviště, a celkové rozdělení areálu na klidové, aktivní a společenské zóny,“ dodal primátor Nadrchal.

Hotovo by mělo být zhruba do 12 týdnů, přičemž návrh bude průběžně konzultován s odbornými útvary magistrátu i dalšími zapojenými subjekty. „Studie zahrne rovněž zpracování modelu okolí včetně zeleně, oplocení a komunikací, zaměření stávajících objektů a vytvoření jejich pasportu. Výstupem budou vizualizace budoucí podoby areálu i variantní řešení, která umožní městu vybrat nejvhodnější směr dalšího rozvoje. Důraz bude kladen také na bezpečný a přehledný pohyb pěších a cyklistů a na dopravní obslužnost území,“ doplnil náměstek pro správu majetku města Jan Hrabal z ANO.

Studie podle radních ukáže nejen to, jak by se měl areál rozvíjet krok za krokem, ale i kolik budou jednotlivé etapy stát. Díky tomu prý bude mít město jasno v nákladech a bude moct investice plánovat tak, aby dávaly smysl i do budoucna.

„Na její zpracování město v rozpočtu uvolnilo 400 tisíc korun včetně DPH. Cílem je vytvořit ucelený plán, který zatraktivní celý areál, rozšíří nabídku volnočasových i ubytovacích služeb a pomůže prodloužit sezonu. Zaměří se také na kvalitu prostředí, zeleň i lepší využití stávajících budov a vybudování zázemí kempu,“ doplnil náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

Výsledný dokument následně poslouží jako podklad pro konkrétní projekty a postupnou proměnu celého areálu koupaliště Cihelna.

Koupaliště Cihelna provozuje městská společnost PAP Pardubice. Areál město v letech 2023 až 2024 modernizovalo zhruba za 140 milionů korun, obnovilo bazény a technologie. Koupaliště má kapacitu okolo 4 tisíce návštěvníků za den.

