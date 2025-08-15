Napadení Finska, blokáda Leningradu. Vojenská Cihelna připomene nejen zimní válku

Tisíce lidí, kteří každý rok jezdí do Králík na vojenskohistorickou akci Cihelna, jsou zvyklí na stále stejný scénář. Stovky členů klubů vojenské historie vždy v sobotu dvakrát předvedou ukázku z bojů ze druhé světové války.
Při letošním 26. ročníku to bude jinak. Organizátoři už nechtějí ukazovat davům dvakrát totéž. Lidé tak v sobotu před polednem uvidí scény ze zimní války mezi Sovětským svazem a Finskem. Od půl třetí je pak v sobotu čeká posun v čase o čtyři roky, díky kterému spatří scény z Laponské války, ve které se Finové střetli s Němci.
Program akce
„Téma je nesmírně zajímavé, jak se malý finský národ ubránil přesile a uchránil si svoji celistvost a svobodu. Napadení v zimě 1939 bylo masivní,“ řekl provozní ředitel Vojenského muzea Králíky Martin Večeř.
Do ukázky bojů mezi Finy, Němci a Rudou armádou se zapojí 250 členů vojenskohistorických klubů. Do vzduchu se vznesou tři letadla, na zemi je podpoří čtyři tanky, tři kolopásy, tři opancéřovaná vozidla a další vojenské vozy.
Akce začne už v pátek ve 14.00 hodin generálním nácvikem. Pořadatelé ale upozorňují, že to je zkouška se vším všudy, tudíž boj může být uprostřed zastaven.
Hlavní vojenská ukázka začne v sobotu v 11.15 hodin.
„V první ukázce začneme napadením Finska Rudou armádou v takzvané zimní válce. Pak se celý děj přesune na severní část východní fronty do oblasti Leningradu, kde se Finsko spolu s Německem snažilo získat zpátky svá území,“ uvedl Večeř.
V plánu je požár statku, pokud to hasiči dovolí
Druhá část vojenskohistorické ukázky začne ve 14.25 prolomením blokády Leningradu, ústupem Němců a nakonec bojem Finů s Němci v takzvané Laponské válce. „Na závěr by mělo při ústupu Němců dojít k požáru statku, nevím ale, zda získáme povolení podpálit jeden domek, je a pravděpodobně bude během akce sucho,“ řekl Večeř. Už od pátečního odpoledne zde budou v Králíkách k vidění desítky kusů vojenské techniky.
Armáda představí historické kousky jako tank T-34, OT-64, BVP 1 nebo tank T-72 a Leopard 2A4. „K tradičním exponátům, které se na Cihelně každoročně představují, bude i letos patřit kolové bojové vozidlo pěchoty Pandur II, lehké obrněné vozidlo Iveco, Kajman, BVP 2, zdravotnický POP 2. Vzdušné síly se představí s letouny JAS-39 Gripen a W-3A SOKOL,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.
Armáda zároveň předvede divákům bojovou epizodu simulující přepadení konvoje. Podle plukovníka Michala Kadáše, náčelníka štábu Agentury logistiky, ukážou, jak dokážou efektivně zajistit bezpečný pohyb konvojů.
Třetí největší akce
Pro armádu je Cihelna třetí největší akcí pro veřejnost. „Větší jsou Dny NATO a den pozemního vojska Bahna,“ uvedl ředitel sekce logistiky ministerstva obrany Robert Bielený.
Součástí programu budou také historické kempy, kde si návštěvníci budou moci prohlédnout dobové vybavení, výstroj a zázemí vojenských jednotek z období druhé světové války.
Kluby vojenské historie zde představí autentické repliky táborového života, včetně polních kuchyní, velitelských či zdravotnických stanovišť, a přiblíží každodenní realitu vojáků za druhé světové války.
Na 26. ročník Cihelny vyjedou také parní vlaky na trase Dolní Lipka – Ústí nad Orlicí a Ústí nad Orlicí – Hanušovice – Dolní Lipka.
„Parní vlak přiveze turisty přímo do dějiště,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Poprvé se fanoušci historie sešli na Králicku v roce 1991 u dělostřelecké tvrze Bouda. V roce 1999 se akce přesunula ke srubu K-S 14 U cihelny a získala nový název. S výjimkou roku 2002 a dvou covidových let se koná každoročně.
