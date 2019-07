Aktivisté mají v poledne ukončit blokádu sporné chvaletické elektrárny

9:44 , aktualizováno 9:44

Symbolická blokáda vjezdu chvaletické elektrárny by v neděli měla skončit. Ekologičtí aktivisté mají v plánu v poledne odejít. Od pátku protestovali proti prodloužení jejího provozu. Řekl to Josef Patočka z hnutí Limity jsme my.