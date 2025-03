Zásoby manganu u Chvaletic jsou ložiskem strategického významu, rozhodla vláda

Šlo o další takové opatření v krátké době. Na začátku března vláda určila ložiskem strategického významu zásoby lithia v oblasti Cínovce na Teplicku a Horního Slavkova na Sokolovsku. Cílem opatření, které navrhlo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) je podle materiálu zajištění surovinové bezpečnosti státu.

Z vytěženého manganu lze podle úřadu vyrábět vysoce čisté manganové produkty. „Termínem vysoce čistý mangan je označována skupina vysoce rafinovaných produktů, které jsou nezbytné pro většinu lithium-iontových baterií,“ uvedlo ministerstvo v návrhu.

Ložiskem strategického významu je ložisko s mimořádným významem pro surovinovou nebo energetickou bezpečnost státu. Mangan v haldách po těžbě nedaleko Chvaletic je podle ministerstva v takzvané bateriové kvalitě.

Výhodou těchto ložisek je podle úřadu například poměrně homogenní rozložení manganu a také skutečnost, že surovina je v haldách už vytěžená, nadrcená a rozemletá, čímž odpadají ekologická rizika z případných prací při těžbě. Ministerstvo také vyzdvihlo jeho strategickou roli při takzvané zelené transformaci, což podle úřadu v nadcházejících desetiletích pravděpodobně exponenciálně zvýší poptávku po něm.

„Je tak v zájmu České republiky a rovněž Evropské unie vytvářet podmínky pro jeho těžbu a úpravu tak, aby byla snižována závislost na jeho dodávkách ze třetích zemí, a to i s přihlédnutím ke skutečnosti, že se v současné době dováží více než 95 procent manganu vhodného pro baterie z Číny,“ podotklo ministerstvo ve zprávě.

Využití manganu z ložisek u Chvaletic chystá společnost Mangan Chvaletice, která patří kanadské firmě Euro Manganese. Těžbu a zpracování suroviny chce zahájit na přelomu let 2028 a 2029. Výsledky rok fungujícího ověřovacího provozu už si testují výrobci baterií. Připravovaná továrna, jejíž projekt loni získal kladné posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), by měla produkovat 50 tisíc tun manganu ročně po dobu 25 let. V současnosti je v provozu testovací linka.