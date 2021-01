Za poškození elektrárny padaly pokuty, aktivistům mají propadnout i vrtačky

Již brzy. Mimo provoz. Tyto dva transparenty vyvěsili v říjnu 2016 aktivisté hnutí Greenpeace na chladící věž bloku číslo 2. Cíleně navrtali opláštění chladicí věže, umístili zde skoby ke svému kotvení a rozvinuli transparenty. Do vnitřního pláště pak zavěsili dýmovnice, které explodovaly.

Senát Okresního soudu v Pardubicích nejprve překvalifikoval skutek ze zločinu na přečin poškození obecně prospěšného zařízení, protože podle něj protestující nezpůsobili poruchu obecně prospěšného zařízení.



Právě kvůli tomu, že se obžalovaní odmítli přiznat ke způsobení poruchy, nepřijali již dříve dohodu o vině a trestu, kterou jim nabídl státní zástupce.

„Přes čtyři roky trvalo, než jsme se dočkali konce procesu. Dnes jsme zjistili, že představitelé elektrárny se celou tu dobu snažili u státního zástupce vyvolat dojem, že musela být elektrárna kvůli opravám a čištění chladicí věže, na které se protest konal, odstavena. Až nyní provozovatel elektrárny na přímý dotaz přiznal, že bloky 1 a 2 byly v plném provozu i v době oprav a čištění inkriminované chladicí věže. Protest tak neměl na výrobu elektřiny a tepla žádný vliv,“ řekl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

To ale zástupce elektrárny odmítá. „Výrobní bloky 1 a 2, které jsou napojeny na chladicí věž číslo 2, sice v době útoku aktivistů byly skutečně odstaveny kvůli předchozímu požáru zauhlovacího mostu. Ovšem samotná chladicí věž číslo 2 byla v naprostém pořádku,“ uvedl mediální zástupce Elektrárny Chvaletice Petr Dušek.

Jak uvedl, následná oprava po zásahu obžalovaných trvala měsíc.

„Za to, že jsme v tomto období byli schopni alespoň v omezené době vyrábět, vděčíme šikovnosti našich inženýrů. Tím jsme významně snížili způsobené škody,“ řekl Dušek s tím, že podle propočtu pojišťovny stál jeden den vynucené odstávky bloků 1 a 2 v té době na minimálně 1,5 milionu korun.

Všichni aktivisté v závěrečných řečech uvedli, že nechtěli způsobit elektrárně žádnou škodu. „Představte si, že se vám porouchá auto, dáte ho do servisu a někdo vám vyvrtá díry do chladiče. A pak vám řekne, že je to v pohodě, protože auto bylo v té době stejně nepojízdné. S naší elektrárnou je to stejné,“ řekl Dušek.

Pokuty v rozmezí od 35 do 49 tisíc korun

Rozsudek není pravomocný, jak státní zástupce, tak obžalovaní i právní zástupce poškozené chvaletické elektrárny si ponechali lhůtu na odvolání. V platnosti tak prozatím není ani propadnutí aku vrtaček a transparentů, ani finanční pokuty, které jsou v rozmezí od 35 tisíc korun do 49 tisíc korun.

Sankce soud odstupňoval dle finančních možností obžalovaných.

Okresní soud také obžalovaným uložil zaplatit chvaletické elektrárně necelých 33 tisíc korun, což je upravená daň z přidané hodnoty za další opravy.

Soud také přihlédl k dosavadní trestní bezúhonnosti a také délce trvání vyšetřování.

„Kdyby vše netrvalo tak dlouho, soud by sáhl k vyšším trestům,“ řekla předsedkyně trestního senátu Jana Bodečková.

Právě zdlouhavost přípravného jednání a vyšetřování si zmiňovali obžalovaní ve svých závěrečných řečech. „Poslední dva roky jsme trestně stíháni, ta délka je pro nás dostatečným trestem,“ zmínil Robert Hrdina.

Greenpeace chce nyní zkoumat, zda se zástupci elektrárny svými dřívějšími vyjádřeními nedopustili trestného činu křivého obvinění, která měla uškodit obviněným aktivistům a aktivistkám.

Společně s pěticí obviněných z Česka se k soudům dostaví také jejich zahraniční kolegové z Velké Británie, Dánska nebo Švédska, kteří se budou zpovídat ze svého jednání před svými domovskými soudy.