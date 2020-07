Chrudim v čase koronakrize mění vizuální styl, může to stát miliony

Chrudimští zastupitelé se uprostřed koronavirové krize shodli, že právě nový vizuální styl města je tak důležitý, že do něj letos a příští rok investují přes osm set tisíc korun. I když to původně v rozpočtu nebylo.

Místostarostu Petra Lichtenberga (Svobodní), který byl k tomu skeptický, přesvědčil mimo jiné nový vizuální styl Svitav. „Svitavy díky tomu prokoukly,“ řekl.

Chrudim se dohodla se společností Czechdesign Center, která bude organizovat soutěž, z níž vzejde nová chrudimská image. Porota by měla hledat nejlepší návrh letos v listopadu, v prosinci se obyvatelé Chrudimi dozvědí výsledek.

Náklady v prvních dvou letech se mají vejít do 837 tisíc korun. To je ale jen start. Co bude pak, kolik peněz spolykají změny v budovách, v informačním systému či v městských společnostech nikdo neumí a ani nechce spočítat.

Bývalý starosta: Měli jsme počkat, až bude líp

Pirátský místostarosta Aleš Nunvář uznává, že je vždy správné vědět na začátku, na kolik krok zastupitelstva vyjde. Toto je však podle něj jiný případ.

„Budeme mít nové logo, je ale už na nás, kolik si například objednáme hrníčků, na kterých nové logo bude. Až podle toho, kolik prostředků do toho chceme věnovat, tolik do toho v následujících letech vložíme,“ uvedl.

Bývalý starosta a opoziční zastupitel Petr Řezníček (SNK-ED) ale považuje takovou investici za nerozumnou. Zvlášť když se nedozvěděl, na kolik to celé přijde.

„Materiál by mohl počkat na dobu, až bude líp, pokud už lépe nebylo. Neříkám, že to je něco špatného, škodlivého, ale kdyby to bylo o penězích každého z nás, nikdo by si nešel koupit televizi za 150 tisíc, ale nejdříve by si koupil brambory a chleba,“ řekl Řezníček na jednání zastupitelů.

Radní Josef Káles (Chrudimáci) mu vyčetl, že se neozval, když Chrudim dala 445 tisíc fotbalistům ani když zastupitelé schválili sto tisíc na Vinobraní. Chrudim už s ohledem na dopady pandemie odložila kvůli úsporám některé menší projekty, například výstavbu chodníku Tesco - Bělidlo za 550 tisíc korun, zahradní domek v Mateřské škole Strojařů za 700 tisíc korun nebo rekonstrukci kašny v parku u bývalého hotelu Centrál za 1,4 milionu korun. Zastavila i vyplácení některých dotací.

Koaliční zastupitelé tvrdí, že nová image města je přesně ten typ investice, který pomůže. „Přilákáme pozornost lidí nejen z Chrudimi, ale i ze širšího okolí, na to je právě nyní vhodná doba, pokud chceme, aby naše společnosti a aktivity prosperovaly,“ řekl Káles.