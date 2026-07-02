Chrudim prodala firmě CityZen pozemky na stavbu haly, nyní je chce koupit zpět

Za bezmála hektarový pozemek v chrudimské průmyslové zóně zaplatila firma CityZen městu Chrudim v roce 2022 11,1 milionu korun s DPH. Měla zde podle dohody s městem vybudovat výrobní halu.
Jenže ta nestojí a letos v květnu se objevil inzerát nabízející stejný pozemek k prodeji za 21 milionů 392 tisíc korun. Na začátku června zase zmizel.
Vedení Chrudimi pokus o prodej původně městských pozemků velmi znepokojil. Chce je nyní získat zpět a mít kontrolu nad tím, kdo bude v průmyslové zóně podnikat.
„Nesouhlasím s tím, aby pozemek prodali. Získali jej s příslibem, že vybudují výrobní areál. Budu s nimi o tom dál jednat,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).
Společnost si podle něj smlouvu s městem vykládá tak, že pozemky prodat může. „Firma dala městu při přípravě smlouvy písemné sliby o vytvoření výrobního areálu a nových pracovních míst. Věřím, že by Chrudim při případném soudním sporu nebyla bez šance,“ uvedl.
Chrudim dlouhodobě podporuje firmy, které vybudují v průmyslové zóně svůj závod a zaměstnají lidi. Věří, že se to městu dlouhodobě vyplatí, například díky daňovým odvodům.
V roce 2022 měl metr čtvereční podle městem objednaného znaleckého posudku cenu 1 700 korun. Zastupitelé v září schválili prodej pozemků firmě CityZen a společnosti Peform shodně za 990 korun bez DPH. Pozemky prodávalo město v minulosti ještě za nižší cenu. „Ve snaze podpořit podnikání jsme tady dělali jasný cenový dumping, to si řekněme na rovinu,“ řekl tehdy zastupitel Pirátů Daniel Lebduška.
Chrudimská společnost CityZen je známá výrobou funkčního oblečení z bavlny využívající vlastní patentovanou technologii. V roce 2022 plánovala expanzi a investice přímo v Chrudimi.
Ve smlouvě s městem se zavázala, že na pozemcích vybuduje výrobní areál. Smlouva však nestanoví termín dokončení stavby ani sankce za nesplnění tohoto závazku. A neobsahuje ani ustanovení, které brání prodeji jinému zájemci.
Ve smlouvě chyběla pojistka
Společnost CityZen pro iDNES.cz uvedla, že pozemky o rozloze 9 301 metrů čtverečních koupila v době rychlého růstu a opakovaného stěhování firmy. Mezitím se podle ní výrazně změnila situace na trhu.
Vzrostly ceny energií, cena bavlny se prudce měnila a na český trh vstoupily asijské textilní e-shopy s velmi agresivní cenovou politikou, kterou CityZen vnímá jako dumpingovou. Firma proto musela upravit investiční strategii a zároveň investovala do rekonstrukce obchodního brownfieldu Borzna.
„Rozvoj podnikání máme spojený s Chrudimí a Českem a neplánujeme odejít vyrábět jinam. Výroba probíhá v Chrudimi i u partnerských firem v Pardubickém kraji, Královéhradeckém kraji a na Vysočině. Do budoucna si i s ohledem na současnou situaci chceme ponechat všechny možnosti pro využití pozemků. Ať už by šlo o vybudování výrobního areálu nebo investici ve spolupráci s našimi partnery,“ napsali jednatelé firmy René Němeček a Martin Burkoň.
Radní podle starosty budou nyní naléhat na to, aby firma prodala městu pozemky zpět. Chrudim je podle Pilného ochotna zaplatit firmě o něco vyšší částku tak, aby byla srovnatelná se situací, kdy by společnost uložila peníze místo do pozemků do banky.
To, že ve smlouvě není mechanismus, který pohlídá splnění slibů, byla podle Pilného chyba. „Budu sebekritický, tohle asi uteklo nejvíc mně. Ano, máme tady úředníky, právní oddělení, ale ukazuje se, že se nemůžete na ně plně spolehnout,“ řekl Pilný.
Městský úřad uvádí, že v minulosti město prodávalo pozemky v zóně investorům za prakticky totožných podmínek. Redakce iDNES.cz ale zjistila, že například v roce 2017 tomu bylo jinak. Když tehdy město prodávalo pozemky automobilce KYB, smlouva obsahovala ustanovení, které firmě neumožňovalo převod práv a pozemků na nikoho jiného mimo její vlastní koncern.
Opoziční zastupitel Roman Málek (Koalice pro Chrudim) považuje za důležité, aby firma vrátila pozemek městu. „Slíbili, že přinesou nová pracovní místa. Chápu, že přišel covid, že přišla konkurence, že více firem dělá podobný sortiment. Ale měli by městu nabídnout odkup pozemku za pořizovací cenu. To bych považoval za férové,“ řekl Málek (Koalice pro Chrudim).
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Chrudim stopla podivný obchod s pozemky, město mohlo prodělat miliony
Město Chrudim neuzavřelo smlouvu, která neobsahovala jasné garance, poprvé. Zastupitelé se v roce 2012 rozhodli pronajmout na desítky let pozemky před hotelem Bohemia pro výstavbu podzemního parkoviště za symbolickou částku tisíc korun na rok, aby usnadnili chystanou modernizaci ubytovacího zařízení.
Ve smlouvě však chyběl termín dokončení i sankce. Firma Homa holding práce zastavila po ztrátě evropské dotace a místo parkoviště dodnes zeje před hotelem díra. Spor nyní řeší soud.
A paradoxně právě o hotelu Bohemia hovořil těsně před schválením prodeje pozemků pro firmy Peform a CityZen v roce 2022 komunistický zastupitel Jaroslav Moučka, který vyslovil nahlas obavy z dalšího vývoje. „Jde tu o garanci, aby to nebylo zneužito, aby se nám neopakovalo něco podobného jako situace s Bohemií,“ řekl tehdy.