Chrudim chce u zimního stadionu parkovací dům s kluzištěm na střeše

Nebude to ale podle radních rozhodně hned a nebude to z městských peněz. Parkovací dům by měl podle starosty Chrudimi Františka Pilného (ANO) vzniknout u zimního stadionu na místě skateparku, který se bude u Tesca stavět nový.

„Předpokládáme tam stavbu parkovacího domu a možná i ve variantě, že bychom pozemek nabídli soukromému investorovi. Nadstavbou by mělo být to, že na střeše by mohlo být další kluziště,“ řekl Pilný.

Dodal, že současný zimní stadion má dostatečně výkonné chlazení, aby zvládlo obsloužit provoz další ledové plochy. Ta v Chrudimi podle něj chybí.

Podle rozpisu je stadion v provozu od šesté či sedmé hodiny ranní až do jedenácti večer, občas se zavře až o půlnoci.

Parkovací dům by podle Pilného mohli využít i obyvatelé sousedního sídliště U Stadionu, kteří mají stále větší problémy večer zaparkovat v přijatelné vzdálenosti od svého bytu.

„Říkali jsme si, že bychom dali dvě patra pro rezidentní parkování, což by pomohlo sídlišti U Stadionu, a dvě patra volné parkování pro ty, kteří jedou do haly, na kluziště nebo na plovárnu,“ řekl Pilný.

Kluziště? Nejdříve musí být sjezd, hala a parkovací dům

Vše je ale zatím jen v rovině nahlas pronesených úvah. Město musí předtím zvládnout ještě několik kroků. Parkovací dům totiž dává smysl v městských sportovištích až ve chvíli, kdy tam bude postavena nová sportovní hala. O ní se však neví s jistotou nejen, jak bude velká, kolik bude město její stavba stát, ale ani to, kdy a zda vůbec vznikne. Do roku 2022, kdy budou příští komunální volby, ale podle chrudimských politiků stát rozhodně nebude.

Dalším předpokladem je vznik sjezdu z městského okruhu k plovárně, krytému bazénu a zimnímu stadionu, aby se řidiči už nemuseli proplétat úzkými uličkami po pravém břehu Chrudimky. Tato stavba byla z letošního rozpočtu vyškrtnuta s tím, že se bude stavět příští rok.

Ale ani tento termín není úplně jistý. Město chce sjezd z ulice Milady Horákové postavit současně s akcí Ředitelství silnic a dálnic, které plánuje opravit most přes Chrudimku.

Město se bojí omezení dopravy

Chrudim se však bojí, že když ŘSD na půl roku omezí kvůli rekonstrukci mostu dopravu, provoz ve městě se stane příští rok pro řidiče neúnosným. Pilný by s opravou proto raději počkal až do doby, kdy bude hotový obchvat Chrudimi, což ale nebude dříve než v roce 2021.

„Když se to posune, bude to mít své výhody, ale necháme to na ŘSD. Rozhodně na ně netlačíme, aby se to posunulo, pak by se taky mohlo stát, že by se to nedělalo vůbec,“ řekl místostarosta Chrudimi Aleš Nunvář (Piráti).

I kdyby ale stál sjezd i sportovní hala, stále není vůbec jisté, že by se našel investor, který by měl chuť postavit parkovací dům s kluzištěm. Pokud by si Chrudim nastavila při hledání investora příliš svazující podmínky, nikdo by se nejspíše nepřihlásil.

„I výběrové řízení na dodavatele parkovacího domu by určitě znělo, že na střeše bude rezerva pro stavbu kluziště,“ řekl Pilný.