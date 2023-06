Motorkáři se ve Skutči loučí s tragicky zesnulou dívkou, pojedou spanilou jízdu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

S osmnáctiletou Anetou se do Skutče přijíždějí rozloučit motorkáři z celé republiky. Ti vyslyšeli vzkaz jejího otce na sociálních sítích: „Byli byste ochotni, kdo to aspoň nemá daleko, jí tam přijet, ať naposledy uslyší ten zvuk, který tak milovala? Strašně mezi nás chtěla patřit.“

Spanilá jízda má startovat v 9.30 v Chrudimi, cestou k obřadní síni ve Skutči kolona projede i kolem místa nehody. Majitel skutečského pohřebního ústavu pro Denik.cz zkraje týdne předeslal, že kvůli velkému zájmu plánuje smuteční obřad vysílat online.

Dívka zahynula poslední květnový den. Čerstvě osmnáctiletá řidička nezvládla cestou do školy svůj motocykl a cestou z Chrasti do Skutče nedobrzdila v začátce před dalšími vozy. Náraz do jednoho z nich ji vymrštil do protisměru pod kola projíždějící dodávky. Na místě zemřela.