S tragicky zesnulou dívkou se loučí 1 300 motorkářů, vyjeli na spanilou jízdu

S osmnáctiletou Anetou se do Skutče přijíždějí rozloučit motorkáři z celé republiky. Ti vyslyšeli vzkaz jejího otce na sociálních sítích: „Byli byste ochotni, kdo to aspoň nemá daleko, jí tam přijet, ať naposledy uslyší ten zvuk, který tak milovala? Strašně mezi nás chtěla patřit.“

Od devíti ráno se v Chrudimi začali sjíždět motorkáři z celé republiky. Na místě srazu vytvořili zhruba stopadesátimetrovou kolonu. Spanilá jízda začala v 9.30. Stroje v koloně vyrazily ke smuteční síni ve Skutči.

Podél trasy postávají od rána zvědaví lidé, kolona projede i kolem místa nehody. Plánovanou zhruba pětadvacetikilometrovou trasu sledují policejní hlídky dohlížející na plynulost provozu.

Další motorkáři čekají i na trase s plánem připojit se do kolony. Ta je přes pět kilometrů dlouhá a jede v ní 1 300 strojů.

„Kolona už je na cestě k obřadní síni,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská, která přes vysílačku komunikuje s kolegy rozmístěnými na cestě. Od jednotlivých hlídek dostává zprávy, kudy kolona zrovna projíždí.

Před smuteční síní se tvoří špalír 36 motorek. Přicházejí smuteční hosté s květinami.

Majitel skutečského pohřebního ústavu pro Denik.cz zkraje týdne předeslal, že kvůli velkému zájmu plánuje smuteční obřad vysílat online.

Dívka zahynula poslední květnový den. Čerstvě osmnáctiletá řidička nezvládla cestou do školy svůj motocykl a cestou z Chrasti do Skutče nedobrzdila v zatáčce před dalšími vozy. Náraz do jednoho z nich ji vymrštil do protisměru pod kola projíždějící dodávky. Na místě zemřela.