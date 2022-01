Druhá část obchvatu se osvědčila, Chrudim i Slatiňany toho teď chtějí využít

Hlavní ulice T. G. Masaryka ve Slatiňanech byla loni každý všední den ucpaná po celé délce. Po otevření obchvatu z ní auta nezmizela, jejich počet se však dramaticky snížil. Najet na ni z vedlejší ulice najednou není problém. Chodci už nemusejí čekat, až je na přechodu někdo milostivě pustí.

„Lze pozorovat, že na ulici T. G. Masaryka je intenzita dopravy, pokud jde o osobní auta, minimálně o dvě třetiny nižší. V případě kamionové dopravy je pokles drtivý,“ uvedl místostarosta Slatiňan Stanislav Šťastný.

Dodal, že překvapivější je situace na ulici Vítězství, která byla rušná už před otevřením obchvatu a od 20. prosince slouží jako hlavní trasa pro nájezd i sjezd z obchvatu ve směru od obce Orel.

„Čekali jsme tam nárůst dopravy, ale zdá se, že zůstává ve stejné intenzitě. Je to však stále ještě krátká doba na posouzení, obchvat se otevřel mezi svátky, nevíme, jaký vliv na dopravu má covid. První dojmy jsou ale veskrze pozitivní, lidem se výrazně zkrátila doba cestování do Pardubic,“ řekl.

I v Chrudimi zmizely tradiční kolony aut ráno a odpoledne. „Jsem nadšený. Z toho, co vidím já, se zdá, že to je v pohodě,“ řekl místostarosta Chrudimi Petr Lichtenberg.

Velká část Chrudimi už dopravou netrpí, provoz zůstává poměrně silný na silnici vedoucí od Čáslavi. Z této strany obchvat není. Kamiony by odtud město rádo dostalo pryč. K tomu je však nutné vybudovat severozápadní obchvat města, který se napojí na tento nový a bude pokračovat severně až za Markovice, či dokonce za obec Bylany. Zatím se hledá optimální trasa, ve hře jsou tři varianty.

„Připravovat to budeme, ale neříkáme, že to je nějaká celorepubliková priorita,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

První část chrudimského obchvatu se otevřela už v roce 2015. Na navazující úsek řidiči čekali šest let.

Chrudim si bude muset počkat už proto, že jiná města jsou na tom dnes podstatně hůře, například sousední Pardubice nemají z plánovaných obchvatů zatím žádný.

To, že není obchvat i ze severu, ale vede k tomu, že městský okruh v Chrudimi vedoucí přes Palackého třídu, Obce Ležáků, Dr. Milady Horákové a Slovenského národního povstání bude i nadále fungovat jako silnice první třídy.

„Třeba z Palackého třídy by mohl být krásný bulvár, ale stávající silnice první třídy nám to neumožňuje. Nemůžeme zakázat vjezd tranzitní dopravě,“ uvedl starosta Chrudimi František Pilný.

Letos má Chrudim v rozpočtu peníze na pořízení dopravního generelu. „Mělo by nám z toho například vyjít to, že má smysl vybudovat novou cyklostezku na Tři Bubny s přemostěním obchvatu,“ uvedl Pilný.

Druhá část obchvatu Chrudimi pomohla i městu Slatiňany.

Dopravu ve městě změní i plánovaná investice ŘSD, které chce doplnit mimoúrovňovou křižovatku u Medlešic o další rameno, které řidičům umožní najet na obchvat ve směru od Chrudimi.

Slatiňany zase přemýšlejí, jak upravit ulici T. G. Masaryka poté, co z ní zmizela tranzitní doprava. Město tam plánuje zachovat obousměrný provoz a zřídit cyklopruhy, ale zároveň by se na silnici dál mělo parkovat.

„Šířkově nám to zatím nevychází, ale je tam hodně provozoven, chceme, aby se alespoň po jedné straně mohlo parkovat,“ uvedl Šťastný. Dodal, že teoreticky by mohlo město zakázat vjezd kamionům na ulici T. G. Masaryka, protože mohou použít obchvat. „Že by průjezd nebyl možný, má logiku. Samozřejmě by ale musela platit výjimka pro místní,“ uvedl.