Odvážný, ale drahý. Chrudim chce vzdát plán na parkování za miliardu

Je pravda, že na papíře vypadal návrh na vybudování podzemního parkování jak z jiného vesmíru, a ne z Chrudimi, která má léta problém se rozhoupat dokonce i k opravě staré rozpadající se sportovní haly na Tyršově náměstí.

Architekti by totiž poslali vozy z městského okruhu do nového parkovacího domu ve svahu pod dnešním skromným sídlem OV KSČ na Festuňku. Ve svažitém terénu v prostoru mezi Rubešovou ulicí a Moravovou zahradou by vznikl prostor pro více než dvě stě aut. Odtud je to pár kroků ke sportovní hale a pět minut chůze na Resselovo náměstí.

Na jednu stranu je to skvělé řešení, protože auta zaparkují v centru, aniž by musela projet historickým středem a absolvovat nepopulární skákání po sedmnácti retardérech v Široké ulici. Na druhé straně je cena.

„Realizace projektu nás vyjde na 800 milionů. Musíme se sami sebe upřímně zeptat: Je vůbec schopen se tento projekt někdy narodit?“ řekl místostarosta Chrudimi Petr Lichtenberg (Chrudimáci).

Radní proto nyní navrhli vypustit stavbu parkovacího domu z regulačního plánu, a tím tak uvolnit soukromé pozemky pro výstavbu. Jistota, že rozhodnutí v zastupitelstvu projde, ale není.

„Jako jediný z radních jsem pro tento návrh nehlasoval, protože si myslím, že je z koncepčního hlediska špatný,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Se změnou nesouhlasí ani opoziční zastupitel ODS a bývalý starosta Jan Čechlovský. Ten považuje projekt za rozumný. „Je to podle mne jediný příčetný příjezd do centra,“ řekl Čechlovský.

Pro opuštění plánu uvádějí radní několik důvodů. Tím bezprostředním je fakt, že město zjistilo, že pozemky potřebné pro výstavbu parkovacího domu nedokáže získat.

Komunisté prodej svého pozemku odmítli, protože podle Lichtenberga se mimořádný sjezd této strany rozhodl neprodávat movitý majetek ve vlastnictví KSČM. Soukromí majitelé zase požadovali za pozemky podstatně vyšší cenu, než bylo město ochotno dát.

Místostarosta Chrudimi Pavel Štěpánek (Piráti) považuje návrh parkovacího domu za nadčasový, chytrý, a zároveň nereálný kvůli ceně a neochotě vlastníků prodat potřebné pozemky.

„Není na místě setrvávat v patové situaci. Je třeba celý projekt přehodnotit. Pořizovací náklady jsou skutečně enormní, protože se v dnešních cenách přibližujeme k miliardě korun,“ uvedl Štěpánek.

Dodal, že je třeba na tento „megalomanský projekt“ zapomenout a postavit parkovací dům v horní polovině Moravovy zahrady s výjezdem do Opletalovy ulice.

Představitelé Chrudimi mluví o nutnosti postavit nové parkovací domy minimálně posledních patnáct let. Zatím vznikl jediný pod obchodním bytovým centrem Balustráda u Resselova náměstí. Ten ovšem nepostavilo město, ale developer Milan Kušta.