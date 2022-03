Starosta hledá dobrovolníka, který doletí pro podpis do Hollywoodu

„Jeden z prodávajících žije v severním Hollywoodu, pánovi je 85 let, nemá žádné příbuzné. Takže řešíme, jak od něj získáme podpis na smlouvě,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný.

Let do Ameriky považuje za krajní řešení. Na druhou stranu město už na cestu vyčlenilo částku 80 tisíc korun a starosta začal sondovat, kdo by se toho úkolu ujal.

„Pokud se mi to nepodaří vyřešit do zastupitelstva 21. března, tak vyzvu všechny zastupitele, zda někdo z nich nechce jet. Od některých kolegů už vím, že nechtějí. Nerad bych ale, aby celá transakce skončila tím, že nemáme jeden ověřený podpis,“ řekl Pilný.

Podle něj je muže třeba dovést na ambasádu, nechat ověřit jeho podpis a zase se vrátit.

Ve hře je celkem 29 500 metrů čtverečních, které se město snaží od dvanácti majitelů vykoupit šestnáct let. O pozemek projevila zájem místní společnost CityZen, která tam chce stavět linku na výrobu látky pro svá „chytrá trička“.

„Doufejme, že to dopadne. Když se to povede dotáhnout do konce, tak to bude obratem prodáno,“ řekl místostarosta Chrudimi Petr Lichtenberg.