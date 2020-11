Kola u nového terminálu kryjí „deštníky“, slibovaný vodotrysk lidé neuvidí

Nově otevřený dopravní terminál v Chrudimi udělal z tohoto dosud špinavého koutu u vlakového nádraží důstojný vstup do města se skleněným zastřešením, lavičkami, kašnou, parkovacími místy a novým dlážděním.



Přesto jeho spuštění provázejí rozpaky lidí i politiků. Mimo jiné proto, že projekt vznikal v časech hojnosti a náklady ve výši 62 milionů korun vzhledem k prázdné městské pokladně dnes působí i po započtení třicetimilionové evropské dotace trochu nepatřičně.

„Volil bych jiné materiály, tyto byly neuvěřitelně drahé. Spoustu věcí bych řešil jinak, ale zdědil jsem to se stavebním povolením a s vyřízenou dotací. Jediná alternativa byla to odpískat a nedělat nic,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO). Kromě ceny mu vadí nedostatečný počet parkovacích míst a způsob parkování kol.

Dominantou terminálu je konstrukce se střechou z tvrzeného skla nad vstupem do nádražní haly. Ta bude chránit cestující před deštěm při čekání na městskou dopravu.

Na kruhových lavicích je použitý exkluzivní materiál, brazilská třešeň jatoba. Kašna je vytvořená z desetitunového kusu žuly z Mrákotína u Telče.

Mimochodem, vodotrysk může dosáhnout až výšky osmi metrů, nicméně takový gejzír lidé neuvidí, pak by totiž z kašny zmizela voda. Žulová dlažba posloužila jako povrch na kruhové parkoviště u nádraží, cena byla přes tři tisíce korun za metr, bohužel šmouhy od pneumatik jsou na ní patrné už nyní.

Bývalý starosta Petr Řezníček (SNK ED) říká, že architekti i městské komise dospěli k závěru, že vstup do města by měl být na úrovni, a proto volili dražší materiál. „Nebyl proti tomu nějaký extra odpor. Byla to snaha, aby v této části bylo nádraží kultivovanější,“ uvedl Řezníček.

Stříšky zakryjí jen pár kol

Raritou terminálu jsou stříšky na kola. Složitá konstrukce totiž zakryje jen pár bicyklů, ostatní stojany jsou nechráněné. Místní ani politici, kteří o akci rozhodli, nechápou, k čemu mají sloužit.

„Předpokládal jsem, že na těchto deštnících budou nějaké háky, na které se dá kolo pověsit, ty tam nevidím. Jsou tam přízemní rámy, kde se kolo dá zamknout. Smysl deštníků jsem nepochopil, mohl by mi to někdo vysvětlit?“ ptal se na posledním jednání politiků zastupitel Jan Hradec (Koalice pro Chrudim).

„Lidé se mě dokonce ptali, jestli se ty deštníky budou sklápět,“ poznamenal stavební dozor Zdeněk Šmejkal. Na vizualizacích nebyly stříšky, nevybavuje si je ani bývalý starosta Petr Řezníček. „Mám pro to jen jediné vysvětlení, takhle se to architektovi líbilo,“ uvedl Pilný.

Zjevnou slabinou nového terminálu je množství použitého kamene v celém prostoru. Nejenom že to bylo drahé, ale pokud se nezmění klima, tak zde bude léto pořádně horké.

„Z dnešního pohledu se může zdát, že toho materiálu je zde mnoho, to připouštím. Jinak to vypadá na vizualizaci a jinak, když je dílo hotové. Samospráva se ale musí často opřít o názory odborníků,“ uvedl Řezníček.

Opoziční zastupitel Roman Málek (Koalice pro Chrudim) je nespokojen, že stojany pro kola jsou podle něj určeny jen pro „šrot“.

„Shodou okolností před necelým rokem jsem se chtěl ubezpečit, že součástí bude i cyklověž. Vedení města ale rozhodlo, že projekt přednádraží změní a ne všechny záměry bude realizovat,“ uvedl Málek.

Hlavní vadu celé proměny ale budou mít lidé v Chrudimi i v dalších letech na očích. Zatímco zastávky pro městskou dopravu jsou v novém, zchátralé autobusové nádraží zůstalo nezměněno. Městu se totiž už roky nedaří s jeho vlastníky dohodnout na opravě nebo jeho prodeji.