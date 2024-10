Rvačku na Chrudimsku rozehnala až policie se psy, jeden člověk je vážně zraněný

Na operační středisko byla rozepře několika lidí nahlášena po osmé hodině večer. „Měli jsme jak na linku 158, tak na linku 112 nahlášenou rvačku více osob v Chrasti u parku,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská. Počet lidí zapojených do bitky neupřesnila. Policie neuvedla ani, jestli účastníci rvačky použili nějaké zbraně.

Na místo vyrazilo několik policejních hlídek včetně psovodů a také záchranáři. Ti kromě tří pozemních posádek povolali i vrtulník.

„Dostalo se nám hlášení, že na místě dochází k napadání většího množství osob. Ošetřili jsme jednu velmi vážně zraněnou osobu, která byla transportována letecky do fakultní nemocnice na traumacentrum do Hradce Králové. Utrpěla vážné zranění horní poloviny těla. Další dvě osoby byly se středně závažným zraněním transportovány na chirurgii do Chrudimské nemocnice,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Alena Kisiala.

Rvačku se podařilo policistům uklidnit až po 21. hodině za použití donucovacích prostředků. „Nyní provádíme další úkony, výslechy a zjišťujeme, co se na místě stalo,“ dodala policejní mluvčí s tím, že více informací zveřejní odpoledne.