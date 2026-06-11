„Chovatelka chovala velký počet koček v nevhodných podmínkách, na malém prostoru, kdy chovné prostory extrémně zapáchaly kočičí močí, kočky byly drženy v nevhodné sociální skupině a docházelo k jejich nekontrolovanému množení,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. V chovu se podle něj nacházelo málo kočičích toalet s ohledem na počet chovaných zvířat a nebyly zde zjištěny zásoby krmiva.
Při středeční kontrole Městský úřad v Chrudimi rozhodl na návrh veterinářů o umístění koček do takzvané náhradní péče. V praxi to znamenalo, že putovaly do tří útulků.
„Kočky byly převážně plaché, část koček měla výtok z očí. Kočky byly chované v jedné místnosti o rozměrech 4x4 metru. Ještě před vstupem do nemovitosti byl cítit velmi intenzivní pach kočičí moči,“ uvedl Vorlíček. Veterináři o špatné situaci tohoto chovu věděli delší čas, před odebráním koček upozornili město Chrudim, že se bude muset o zvířata postarat.
Půl milionu za veterinu a přepravu
„Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj nám dala podnět na umístění dvou desítek koček chovaných v nevhodných podmínkách v katastrálním území Městec u Chroustovic. Jsme povinni zajistit jejich vyšetření, útulky i jejich přepravu do útulků. Odhad té sumy je právě 500 tisíc korun,“ řekl místostarosta Chrudimi Petr Lichtenberg. Radní Chrudimi vyčlenění této sumy schválili minulý týden.
|
Veterináři odebrali chovateli sto vepřů, zanedbaná zvířata se vzájemně napadala
Částka je podle něj vysoká vzhledem k tomu, že počítá s péčí o zvířata do konce letošního roku. „Možná budou náklady nakonec nižší. Může se to vyřešit třeba za měsíc nebo za dva,“ řekl.
Umístění zvířete do náhradní péče je opatření, které vyplývá ze zákona na ochranu zvířat proti týrání. Nařizuje jej příslušný úřad obce s rozšířenou působností. Náklady na péči a umístění zvířat hradí obec ze svého rozpočtu, následně je však vymáhá po chovateli.
Obvykle se ale opatření týká jen jednotlivých zvířat. „Výjimečně se jedná o větší počty zvířat, v předchozích letech došlo například k odebrání 32 psů na Chrudimsku, v jiném roce 11 psů a drůbeže na Chrudimsku, 79 psů na Svitavsku, nebo z novějších případů v prosinci 2025 bylo odebráno 107 prasat na Svitavsku a v lednu 2026 tři koně na Pardubicku,“ uvedl Vorlíček.