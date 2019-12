Choceň by mohla prosadit svou trasu obchvatu, ale musí spěchat

Stavbu zhruba 12,5 kilometru dlouhé silnice kolem Chocně je ochoten stát zaplatit jen díky tomu, že slíbil v souvislosti se stavbou dálnice D35 zaplatit přivaděče na Orlickoústecku, a obchvat Chocně má být součástí nejdražšího z nich.

Více než miliarda korun ale bude prostavěna jen v případě, že Choceň bude se stavbou obchvatu souhlasit.

Na stole jsou dvě varianty. Jednak ta původní, která je v územním plánu kraje i města. Novému vedení Chocně se ale nelíbí, protože je příliš viditelná z velké části města a protíná hojně využívanou část lesa.

Město navrhlo jinou trasu, která by podle radních nepůsobila jako „pěst na oko“, jelikož by byla více schovaná v lese. „Když trasa v lese zmizí hned, bude pro občany stravitelnější,“ prohlásil starosta Jan Ropek.

Podle jeho slov by byla varianta města levnější, neboť není potřeba výstavba tunelu. Trasa v úseku dlouhém cca 3,5 km totiž vede částečně i údolím, kde by se jen udělal zářez.

Pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje (SÚS), která má stavbu zajistit, by nepochybně bylo jednodušší převzít původní trasu, ale návrhům města se nebrání. „Přiznejme si, že jsme pro kraj komplikací,“ podotkl Ropek.

„My jsme tu od toho, abychom akceptovali to, k čemu nás úřady odsoudí,“ glosoval ředitel SÚS Miroslav Němec.

Zatímco původní trasa měla vést podél úpatí kopce místními známého jako Sutina a byla by skutečně na očích, nová varianta by prošla zářezem přes zalesněný kopec. Právě to ale může být problém, při výběru variant bude mít klíčový význam to, jak jsou šetrné k přírodě.

„S projektantem jsme novou trasu připravili, představuje přibližně tři sta metrů dlouhý, dvanáct metrů hluboký a nahoře asi 45 metrů široký zářez v kopci. Očekáváme, že orgány životního prostředí vyberou ve vztahu k přírodě, lidem i ostatním věcem, které budou vnímat, nejoptimálnější variantu,“ uvedl Němec.

„V podstatě jde o venkovskou cestu“

Dodal, že je projekt možné ještě upravovat. „Tato silnice není pochopitelně žádná dálnice, aby to mělo limity na stoupání, na poloměry zatáček. Je to v podstatě venkovská cesta,“ řekl.

Lidé v Chocni tak nyní ve své snaze o posun obchvatu vzhlížejí k procesu EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí), který zhodnotí klady a zápory obou variant. Ekonomickými dopady se ale EIA nezabývá, což městu nenahrává. Pokud by posudek vyzněl lépe pro variantu města, kraj by musel ustoupit a změnit Zásady územního rozvoje ZÚR, které plní úlohu územního plánu kraje.

Není ani vyloučeno to, že posouzení dopadne nerozhodně. Město by v takovém případě nepochybně trvalo na svém návrhu. Kraj by zase preferoval levnější řešení.

„EIA nám řekne, kudy máme jít, v případě, že by nastala rovnost variant, což se stát může, tak budou rozhodovat asi peníze,“ uvedl Němec.

Vyloučena ale není ani možnost, že městská varianta obchvatu kvůli zásahu do biokoridoru neobstojí. Pak by choceňští politici řešili dilema - zda s obchvatem za takových podmínek souhlasit, anebo jej odmítnout i s vědomím, že v budoucnu se už taková možnost asi nenaskytne.

Posudek EIA by chtěl mít kraj hotový v polovině příštího roku, což se jeví jako zcela nereálné, jelikož jeho zpracování nebylo dle internetové databáze všech posuzovaných projektů ještě ani zadáno.

Když město se svým úsilím uspěje, bude se změna ZÚR připravovat spolu s dokumentací pro územní rozhodnutí. Posun trasy mimo koridor v dnešním územním plánu by se týkal i dalších úseků stavby tohoto přivaděče k D35, například v okolí místní části Hemže.

Prodlevy v přípravě se kraji nehodí, neboť by mohly ohrozit čerpání přislíbených státních peněz. Choceňský obchvat má být nejdražší stavbou za více než miliardu korun. Kraj se bojí, že v případě zpoždění by o slíbené peníze ze státní kasy přišel, a toto riziko nechce podstoupit.

Na veřejném setkání loni v prosinci slibovali zástupci SÚS vytvoření vizualizace, podle které by si místní lépe představili zasazení stavby do terénu. Doteď však stále existují jen méně přehledné mapy.