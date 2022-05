Fenomén chlebíček. Trendy je veko zelo vepřo, surimi na vece kuchař nesnese

Když ve 20. letech 20. století kuchař Jan Paukert vymýšlel něco, čím by pohostil svého rodinného přítele malíře a operního pěvce Jana Rytíře Skramlíka, zvažoval, jak by měla vypadat lahůdka, která by jej zasytila. A tak přišly na svět obložené chlebíčky.