Chleby vytvořily v Pardubicích rekord, sešlo se 272 různých druhů bochníků

„Rekord spočíval v tom shromáždit nejvíce druhů chleba na jednom místě. Využili jsme jednak chleby přihlášené do soutěže Chléb roku, ale také jsme vyzvali naše členy i nečleny, aby vzali jakýkoli nesoutěžní chleba, což se stalo,“ řekl výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů Bohumil Hlavatý.

Dvanáct dalších pecnů nemohl komisař pelhřimovské agentury Dobrý den započítat. „Nesplňovaly minimální hmotnost 450 gramů,“ řekl Miroslav Marek z agentury Dobrý den.

Rekord tak bude zapsán v nové Knize českých rekordů, která vychází jednou za tři roky. Nová publikace s nejčerstvějšími rekordy vyjde na podzim.

Velký zájem o Dny chleba potvrzuje kromě přivezených chlebů také počet vzorků v soutěži o Chléb roku. O přední příčky se v pěti kategoriích letos ucházelo 111 bochníků, což je rekordní počet.

„Image soutěže jde nahoru. Podařilo se nám i zviditelnit činnost svazu, přistoupilo k nám hodně nových členů, hodně pekáren, takže jsme se rozrostly. Pekárny si zřejmě definitivně oddechly a zjistily, že krize je za námi a začaly přemýšlet o budoucnosti. Jsou schopny investovat do nových technologií. Vládne dobrá nálada, chtějí soutěžit, chtějí se porovnat,“ řekl Hlavatý.

Když se pořádala soutěž v roce 2022, bylo obtížné sehnat chleba do soutěže. Tehdy byla situace hodně špatná. „I z počtů přihlášených lidí i z většího zájmu vystavovatelů, kteří zde prodávají pekařům suroviny a stroje usuzuji, že zájem o pekařinu a Dny chleba stoupá. Je to jeden z nejúspěšnějších let za třicetiletou existenci, řekl Hlavatý.